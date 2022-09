Foto: Prefeitura de JF - Divulgação do exemplar

Durante o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que acontece nesta quarta-feira, 21, a escritora Jéssica Gravino irá apresentar seu livro “Turma dos Dedos Falantes na Máquina do Tempo”. A apresentação acontece na quinta-feira, 22, às 14h, no Centro de Formação do Professor, no Complexo Mascarenhas, na Praça Antônio Carlos, no Centro da Cidade.



A ação é divulgar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como forma para a promoção do acesso universal à literatura e viabilizar a inclusão social. O livro irá abordar temas como meio ambiente, baixa visão, síndrome de Down e surdez. A publicação do livro é financiada pelo Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



A entrada é gratuita e a venda do livro custará R$ 35,00, onde os exemplares poderão ser autografados.



