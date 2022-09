Foto: UFJF - Capa do livro

Será lançado nesta quarta-feira, 21, o livro de contos “Eu chorei só cinco lágrimas – contos que me contam”, pela Giostri Editora. O autor da obra é o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Anderson Ferrari. O professor é um dos líderes do Grupo de Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade da UFJF e autor de diversas publicações científicas, investe no gênero literário de narrativa curta.



De acordo com o autor, a obra conta histórias de ficção, invenções a partir de histórias que foram vividas e contadas para o professor. Além disso, o livro foi concebido durante o período de isolamento social devido a pandemia de Covid.19. São 15 contos que terão um recorte em gênero e sexualidade como fio condutor da obra.



O lançamento do livro será nesta quarta, 21, às 19h, na Livraria Leitura, no Shopping Jardim Norte, na Avenida Brasil, 6345, loja 2040, piso L2, no bairro Mariano Procópio. A entrada é gratuita.



Tags:

Anderson Ferrari | eu chorei só cinco lágrimas | livro | UFJF