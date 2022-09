Foto: Prefeitura de JF - Chegada da primavera

Na próxima quinta-feira, 22, às 19hs será lançada a mostra “Enfim, é Primavera!”, do coletivo artístico Pulsartes. O evento acontece na Galeria Ruth de Souza, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, no Centro.



O coletivo artístico Pulsartes foi criado há cerca de sete anos e reúne artistas de diferentes locais. Além disso, as obras produzidas tem técnicas variadas que refletem a diversidade do coletivo. A proposta do grupo é celebrar a diversidade existente dentro do coletivo e também na época da primavera.



A exposição irá reunir pinturas, desenhos, esculturas e mosaicos de 12 artistas locais. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, de segunda a domingo, das 9h às 21h.







Tags:

coletivo pulsartes | mostra | primavera