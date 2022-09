Ascom - Escola Integra

A Festa da Família que acontece neste sábado (2) de 11h às 15h na Rua José Lourenço, 245, no Bairro São Pedro. Toda a programação é gratuita e aberta a comunidade.

Os amantes da boa gastronomia também poderão fazer sua viagem multicultural pelos sabores da Praça de Alimentação. Dentre as opções disponíveis, estão o tradicional chopp alemão, o torresmo brasileiro, espetos tipicamente americanos, fogaças italianas, as tradicionais tortas britânicas e, claro, o açaí.

Promovida pela Escola Integra a celebração tem o objetivo de valorizar a diversidade cultural e garantir que crianças, adolescentes e suas famílias se conectem com as mudanças que estão acontecendo no mundo e se preocupem com o meio em que vivem de Na programação, além de um espaço especialmente montado para a troca de figurinhas que já conquistaram crianças de todas as idades, apresentações do Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling, de dança árabe, balé, DJs, gincanas, capoeira e uma aula prática muito especial de mindfulness (que nos coloca plenamente focados ou conectados com o momento presente), além de uma praça de alimentação com comidas de diversas partes do mundo.

De acordo com o diretor da Escola Integra, Guilherme Calderano, o tema da festa está muito relacionado a um dos pilares essenciais da instituição, Global Challenges (Desafios Globais), que tem como objetivo desenvolver nos estudantes a consciência de cidadania plena diante das situações que acontecem no mundo em que vivemos. Calderano destaca que os estudantes são instigados a entender quais são os desafios globais da atualidade, lidando com eles e propondo soluções possíveis.