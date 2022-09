Reprodução - Internet

O Anfiteatro João Carriço, localizado no Paço Municipal, receber entre os dias 27 e 29 de setembro, o primeiro “InovaCritt", realizado pelo setor de Treinamento do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A iniciativa de qualificação é aberta ao público. A programação conta com workshops nos turnos da tarde e noite, das 14h às 17h e das 18h às 21h. As palestras serão ministradas por colaboradores do Critt e convidados.

O evento será composto por sete palestras. Entre os temas confirmados estão: “Comunicação Interpessoal", "Gestão do Tempo", "Inteligência Emocional na prática", "Criatividade e Inovação", "Empreendedorismo e Inovação", "A importância da formalização: Como o empreendedor pode gerar credibilidade e segurança" e "Aprenda a Investir em Renda Fixa (CDB, LCI e LCA) e Tesouro Direto".

"O Critt, por meio do setor de treinamento, busca alcançar uma parcela da sociedade juiz-forana, que tantas vezes têm interesse em participar dos nossos eventos, mas esbarra nas dificuldades relacionadas à localização, locomoção e horários. Planejamos este evento no coração de Juiz de fora, no período da tarde e da noite, para alcançar um público diferente do que já tem nos acompanhado nos eventos dentro da universidade. Assim, facilitamos a oportunidade de aprendizado e conhecimento gratuitos a todos os interessados", ressalta a gerente de Treinamento, Renata Fernando.

A participação em qualquer workshop garante certificado de participação. As inscrições gratuitas podem ser realizadas através da plataforma Sympla, e são abertas a toda sociedade. O link já está disponível nas redes sociais e site oficial do Critt.