Foto: Pixabay - Evento "Resenha" irá reunir samba, MPB e petiscos

A Zona Norte de Juiz de Fora durante o mês de Outubro irá receber atrações musicais a partir do dia 7 com o evento "Resenha", que irá acontecer no Circuito Moinho. Nesta edição, samba e MPB farão parte do repertório com apresentações de artistas locais consagrados no cenário musical com rodas de samba, voz e violão. A cantora Sandra Portela irá abrir a programação do evento com muita música, cerveja, chopp, petiscos e muito bate-papo, durante às sextas-feiras.



Já a programação para os sábados, além de apresentações de artistas de MPB sob o embalo de voz e violão, haverá recreação infantil com brincadeiras, pula-pula e pintura de rosto. A cantora Carol Tavares se apresenta no dia 8 cantando músicas de sucesso de Sandra de Sá, Cássia Eller e Tim Maia.

Confira a programação completa para o mês de outubro

07/10 – Sandra Portela

08/10 – Carol Tavares

14/10 – Glicose

15/10 – Léo Henry

21/10 – Grupo Virtude

22/10 – Carol Ferreira

29/10 – Mari Winter