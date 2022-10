Foto: Prefeitura de Juiz de Fora - Cartaz de exibição

Acontece neste fim de semana o espetáculo "Circo de Só Ele", com o grupo Tripanóssomos. O evento será neste sábado e domingo, dias 8 e 9, às 19h, no Museu Ferroviário de Juiz de Fora. A história conta as aventuras do palhaço Cláudio e da palhaça Maria Pudim no show de Nikolai Vlovlóski, o maior artista de circo do mundo, tão sensacional que possui um circo aonde somente ele é a atração.

Além disso, o circo conta com o mestre de cerimônias Arfrânio, que acaba por sortear duas pessoas do público para participarem do espetáculo. A partir disso, o palhaço Cláudio e palhaça Maria Pudim acabam sendo os sorteados, transformando a apresentação em um divertidíssimo entretenimento para todos os públicos.

Os ingressos podem ser adquiridos na Rua Batista de Oliveira 1.032 – Granbery ou pelo aplicativo Sympla.

