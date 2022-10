Foto: Funalfa - Artista Stain apresenta seus quadros produzidos durante a quarentena

O Centro Cultural Dnar Rocha recebe a partir desta quinta-feira (13) a mostra “Quarentela”, do artista urbano Stain. A obra faz uma referência direta ao período em que mais de 20 telas foram produzidas pelo artista durante a pandemia. O trabalho do artista ficará disponível até o dia 13 de novembro no local, com visitação gratuita e livre para todos os públicos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Para o artista, seu trabalho durante a pandemia foi uma forma de manter a criatividade e sanidade mental. As peças são compostas por grafite, telas de vários tamanhos e desenhos inusitados.



A exposição também estará disponível nos dias 15 e 19 de outubro e 12 de novembro, das 8h às 12h. A partir da próxima terça-feira (18), será possível as visitas guiadas para escolas e grupos de até 15 pessoas, sempre às terças e quintas-feiras, nos horários de 10h e 14h. O agendamento pode ser feito nas redes sociais do Dnar Rocha e do Programa Gente em Primeiro Lugar. Mais informações podem ser conferidas pelo telefone 3239-5868Red Paulo José Inácio Filho



