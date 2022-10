PJF - Praça CEU, em Benfica

Acontece neste sábado (22) uma contação de histórias ao ar livre na Praça CEU. O evento terá inicio às 16h, com o tema "Tempo de Brincar". Integrantes do Grupo Nzinga, responsável pela atividade, irão contar histórias que resgatam brincadeiras e remetem a um tempo no qual ser feliz passava pelo prazer de estar junto e conversar.

O projeto é composto por 10 professoras pretas, pesquisadoras da Nzinga Mbandi, rainha do reino de Matamba e personagem africana e afro-brasileira. De acordo com a organização, o projeto foi lançado em abril de 2022 e é realizado uma vez ao mês na Praça CEU.

Contos que revelam a ancestralidade, cultura e sabedoria africana fazem do repertório e da essência do grupo, que levam uma perspectiva de educação antirracista.