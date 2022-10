PJF - Reprodução

Estreia nesta sexta-feira (21) às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião – Centro, o novo show do cantor Alexandre Pereira e do multiartista Marcus Amaral. “Eles e a Mineira – um tributo a Clara Nunes” reúne canções de diversas fases artísticas da cantora. As músicas serão intercaladas por relatos da biografia de Clara Nunes, reconstituindo sua trajetória desde o nascimento até consagrar-se como uma das mais importantes vozes do samba e da MPB. O espetáculo é livre para todos os públicos, e os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp 98865-0939 ou nos seguintes endereços: Rua Halfeld 792, Rua Braz Bernardino 58 e Rua Batista de Oliveira 807.

“Eles e a Mineira” é o segundo projeto musical da dupla, que, durante cinco anos, rodou o circuito de teatros, bares e casas noturnas com o show “Eles e a Marrom”, em homenagem à sambista Alcione. “A escolha de Clara Nunes para esse segundo projeto teve como base nossas referências emocionais,” observa Marcus. “Tenho uma admiração antiga, que remete à minha avó e mãe. Sempre admirei a força de Clara Nunes”, completa Alexandre.

O show foi pensado em cinco blocos distintos:

- Época da rádio (década de 1950) - quando Clara começou a se destacar, ganhando concursos radiofônicos, interpretando boleros e sambas-canção. São dessa época: “Sem companhia” e “A flor da pele”

- Sucessos de ouro - referência ao período em que a estrela estourou nacionalmente, com clássicos como “Conto de areia”, “O mar serenou” e “Tristeza pé no chão”, composição do juiz-forano Mamão

- Ancestralidade - fase em que começa a performar influências afro-brasileiras no áudio e no visual. “Embala eu” e “Banho de manjericão", estão entre as músicas desse bloco

- Religiosidade - nessa etapa, Clara Nunes consolidou posição como representante legítima da cultura e da religiosidade de matriz africana. A fase é representada por canções como “Deusa dos Orixás” e “O canto das três raças”

- Apoteose do samba- o espetáculo será encerrado com grandes expoentes no samba-enredo entoados por Clara, como “Portela na avenida” e “Serrinha”



Ficha técnica

Direção, voz e atuação: Alexandre Pereira e Marcus Amaral

Músicos: Cezar 7 Cordas (Violão), Alex Silva(cavaquinho), Fabrícia Valle (percussão), Renato Canuto e Yara Canuto (atabaques) e participação especial do grupo “Charmosas do tamborim”

Figurino: Wesley Guedes

Cenário: Fernando Valério

Iluminação: Rodrigo Mangal