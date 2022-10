Foto: Pixabay - Inscrições para as atividades voltadas para idosos estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (24)

A partir da próxima segunda-feira (24), a Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão, irá receber as inscrições para os projetos extensionistas “Idosos em Movimento, Mantendo a Autonomia”, “Intervenção em Idosos referentes a Habilidades Sociais” e “Nutrição no Envelhecer”. As iniciativas são desenvolvidas de modo presencial e têm como público-alvo homens e mulheres com mais de 60 anos.



72 vagas estão sendo ofertadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Quem tiver interesse, basta se dirigir à sede do Polo, na Casa Helenira Preta (Casa de Cultura), entre segunda-feira, 24, e quinta, 27 de outubro, das 7h às 19h, levando cópia de um documento de identificação com foto, preferencialmente a Carteira de Identidade, e uma fotografia 3×4 recente. A participação é gratuita

Dentro do projeto "Intervenção em Idosos referentes a Habilidades Sociais" as aulas terão inicio no dia 8 de novembro. 20 alunos serão selecionados para realizarem atividades quinzenalmente, sempre às terças, a partir de 14h30, na sede do Polo. Serão aulas com dinâmicas de grupo, vivências e reflexões.

Já o projeto “Idosos em Movimento, Mantendo a Autonomia”, terão 40 vagas disponíveis para duas turmas, às segundas e quartas-feiras: na turma 1, das 8h às 8h45, e, na 2, das 8h50 às 9h35. Serão feitas aulas com atividades físicas e de lazer com início em 7 de novembro, no Polo.

Por fim, o projeto “Nutrição no Envelhecer” irá promover encontros com para esclarecimentos nutricionais. Os encontros estão marcados para os dias 19 e 26 de novembro e 3 e 10 de dezembro, sempre das 14h às 16h, também na Casa Helenira Preta. São 12 vagas no total para esta modalidade.

O Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento comemora este mês 32 anos. A iniciativa, que já contabiliza mais de sete mil atendimentos, foi criada em 1990, vinculada à Faculdade de Serviço Social, através do projeto “Universidade com a Terceira Idade”. O Polo está localizado na rua Severino Meireles, nº 260, no bairro Passos, em Juiz de Fora.