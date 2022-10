Estácio - Reprodução

Neste sábado (22) das 9h às 12h, uma manhã muito especial promete incentivar a conscientização sobre a saúde da mulher e promover o protagonismo feminino. A iniciativa é uma parceria entre os cursos de Enfermagem, Odontologia, Direito e o projeto de extensão Mulheres Empreendedoras e Empoderadas, do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, com o Moinho. Toda a programação é gratuita e aberta aos interessados.

Durante toda a manhã, as mulheres que comparecerem ao Moinho (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900) receberão orientações quanto à prevenção e ao rastreio dos cânceres de colo do útero e de mama, bem como sobre autocuidado e noções de primeiros socorros. De acordo com a professora do curso de Enfermagem da Estácio, Carla Cardi, também serão feitos, gratuitamente, aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Outra importante atuação será a orientação sobre métodos contraceptivos e vacinação contra HPV.

Além do atendimento em saúde, a professora do curso de Direito da mesma instituição, Paula Assumpção, acompanhada de acadêmicos que fazem parte do Núcleo de Prática Jurídica da Estácio, prestarão orientação jurídica nas áreas cível, direito de família, direito do consumidor, usucapião, contratos, revisão contratual e outras demandas. Haverá ainda a presença de acadêmicos de Odontologia da Estácio com ações sobre a prevenção de cáries e promoção da saúde bucal, além da distribuição de kits de escovação.

MULHERES EMPREENDEDORAS E EMPODERADAS

Durante o evento, será possível ainda conferir uma feirinha de produtos artesanais das participantes do projeto de extensão Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE) da Estácio. Dentre os itens em exposição para venda estão panos de prato, sabão caseiro, roupas e bijuterias em crochê, bolos, enfeites e decoração de Natal, suculentas, chinelos decorados e produtos personalizados, como cadernos, copos e canetas.

O projeto MEE tem como objetivo realizar um atendimento holístico para mulheres de baixa renda, em especial desempregadas e estudantes. A ideia é oferecer desde cursos gratuitos para auxiliar essa mulher a empreender e ter uma colocação no mercado de trabalho, passando por acompanhamento psicológico e jurídico. Em Juiz de Fora, conta com a coordenação conjunta de quatro professoras da instituição: Dra. Valéria Wanda (psicóloga e Doutora em Teoria Psicanalítica); Dra. Tâmara Lis (jornalista e Doutora em Ciências Sociais); Profa Ms. Paula Assumpção (Curso de Direito) e Prof. Especialista Mayanna Marinho (Curso de Administração). O trabalho em conjunto visa, de fato, oferecer um atendimento multiprofissional às mulheres beneficiadas.