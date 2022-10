www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Barbacena sedia entre os dias 03 e 09 de novembro, um Festival de Cinema Italiano. A programação será aberta ao público e com entrada franca no Cine Plaza Barbacena, com sessões às 18h e 20h. Haverá também uma programação exclusiva voltadas aos alunos do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia – Campus Barbacena. Serão exibidos 17 filmes inéditos, divididos entre comédia, romance e drama. Alguns são clássicos e protagonizados por mulheres conhecidas da cinematografia italiana. A abertura oficial acontece no dia 03, às 19h.



O Festival é uma iniciativa da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo em colaboração com a Embaixada da Itália. Além disso, neste ano o evento contará com a parceria da Associação Italiana das Indústrias Cinematográficas Audiovisuais (Anica) e tem o apoio do Portal Barbacena Online.

Mais infomações no site www.barbacenaonline.com.br