Foto: Divulgação/Oswaldo Montenegro - Artista se apresenta neste sábado em JF

O Cine-Theatro Central recebe Oswaldo Montenegro no próximo sábado, dia 29. O artista lança no palco a turnê “Lembrei de Nós”. O cantor e compositor divide sua participação com a flautista Madalena Sales, uma de suas principais e longevas parcerias musicais.

Grandes sucessos da carreira do artista como “Não há Segredo Nenhum” estarão presentes em seu repertório. Oswaldo Montenegro é um dos nomes consagrados da MPB, com uma trajetória que inclui o palco dos festivais de música dos anos 1970 e 1980, como a última edição do Festival Internacional da Canção, realizado pela Globo, do qual participou defendendo a música “Automóvel”.

Em 1985, a música “O condor” foi apresentado no Festival dos Festivais, na TV Globo, e “Lua e Flor,” lançado no Globo de Ouro e incluído na trilha sonora da novela “O Salvador da Pátria”, apenas um de seus muitos sucessos em trilhas para televisão e cinema. Oswaldo Montenegro tem diversas composições gravadas por outros grandes nomes da MPB, como Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Zélia Duncan e Alceu Valença.

A apresentação está marcada para às 21h. Ingressos podem ser adquiridos no Cine-Theatro Central, que fica na Praça João Pessoa s/nº – Calçadão da Rua Halfeld – Centro – Juiz de Fora, MG, no Zine Cultural, na Rua Floriano Peixoto, 723 – Centro e pelo site www.ingressodigital.com



Cine Theatro Central | Oswaldo Montenegro | Turne