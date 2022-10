Foto/Reprodução: Funalfa - Grupo Trupicada oferece oficina nesta sexta-feira (28)

Na próxima sexta-feira (28), o Grupo Trupicada trará a oficina "Criatividade em Papelão". O evento ocorre na Praça CEU, encerrando a agenda "Outubro é das Crianças, organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

Para participar das oficinas é necessário fazer realizar inscrições na secretaria do equipamento urbano localizado na Avenida Juscelino Kubitschek 5.899 – Benfica. Todo o material necessário para a oficina será fornecido no local. Ainda há vagas disponíveis

As atividades ocorrem de maneira gratuita no horário de 14h às 17h, sendo voltada para meninas e meninos com idades de 6 a 14 anos. Foram diversas ações artísticas, culturais, educativas e esportivas, todas gratuitas, com participação de diversas pastas, incluindo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage durante toda a agenda "Outubro é das Crianças.





Tags:

Grupo Trupicada | Praça CEU