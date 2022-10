Foto: Redes Sociais - Modelo irá concorrer o título de Miss Brasil na categoria Teen

Candidata a Miss Brasil CNB Teen 2022, a modelo Julia Costa, de 18 anos, já carrega os títulos de Miss Teen CNB Juiz de Fora de 2021 e Miss Zona da Mata Mineira CNB Teen 2022. A carreira como modelo começou aos 10 anos de idade. Porém, para a jovem,o mundo da moda não era de fato o que ela gostaria de seguir em sua carreira. Com o tempo, a modelo passou a admirar esse universo. Com o apoio da mãe, o que era algo improvável, se tornou realidade.

“Nunca foi a minha intenção de fato. Eu entrei e a primeira coisa que eu fiz foi um comercial. Meu primeiro desfile foi em São Paulo. Depois disso, eu não saí mais. Eu cheguei a parar por um período por conta da escola e também porque eu já estava desacreditando do meu sonho. Mas agora eu estou com tudo.”

O primeiro desfile de Julia aconteceu após ter participado de uma seletiva em Juiz de Fora. A jovem passou por dois testes e foi aprovada na seletiva. De lá pra cá, a modelo vem se destacando no mundo da moda e já chegou a fazer teste para participar de uma telenovela, em 2017.

“Eles chegaram a me avaliar. Mas eu era muito nova na época, apesar do meu rosto não aparentar e nesse teste foi um pouco difícil encontrar uma personagem que seria minha mãe. Por conta da grande quantidade de candidatas, da minha idade e da dificuldade de encontrar uma personagem com as características próximas a minha para fazer o papel da minha mãe na novela, eu não consegui passar.”

Após conseguir ser modelo, a jovem criou desejo em ser miss. Como referência, Julia Costa se inspirou na Miss Brasil 2019, Júlia Horta, também natural de Juiz de Fora. “Eu conheci a Júlia Horta pelas redes sociais e falei com a minha mãe. Eu disse pra minha mãe que eu queria fazer o que a Júlia Horta faz e eu quero tentar. Foi aí que eu me inscrevi no concurso e deu certo. Foi o primeiro que eu ganhei aqui em Juiz de Fora e depois eu fui aclamada a Miss Zona da Mata Mineira na categoria teen. E agora eu vou representar Minas Gerais no Miss Brasil CNB Teen 2022, que acontece em novembro.”

FOTO: Foto: Redes Sociais - Jovem já conquistou dois títulos de Miss

Recentemente, a moça decidiu criar um projeto social que consiste em dar palestras em escolas, voltadas para crianças e adolescentes. As palestras consistem em ajudar a esse público a vencer seus medos e limitações impostos por uma sociedade em que o preconceito e a não aceitação com o consigo mesmo fazem parte da realidade de muitas pessoas.

“As minhas palestras tem a intenção de levar para essas crianças que elas podem acreditar no sonho delas e que o cabelo não define quem nós somos, a cor da pele também não, se ela é magrinha ou se é gordinha, alta ou baixa, nada disso define quem nós somos. Nós podemos conseguir o que nós quisermos. Eu levei isso para as escolas com essa intenção.”

Ainda de acordo com a modelo, durante a infância, a jovem passou por situações constrangedoras dentro do ambiente escolar. Segundo o relato, ela já teve os cabelos queimados, além de ter recebido ofensas racistas vindas de um professor. A moça chegou a passar por três escolas diferentes devido a não aceitação por parte das demais pessoas por conta da cor da pele. Com isso, Julia acumulou alguns traumas que vem sendo vencidos por ela dia a dia. A decisão em se tornar modelo foi justamente para mostrar para ela mesma que é possível ser quem queremos ser.

“Eu entrei para quebrar padrões. Entrei para mostrar que meninas de periferia também podem e que não há problema em sonhar grande e que é possível acreditar no sonho delas. Eu tive minha mãe que me deu apoio, mas eu tive a minha fase de não acreditar. Eu não gostava de mim, do meu cabelo, eu queria ser mais baixa, queria ser mais cheinha por ser muito magra. Tudo me incomodava e isso ainda acontece e foi no ambiente escolar onde eu mais passei por situações assim.”

Uma das metas da jovem é crescer o projeto social. Para ela, é necessário dar oportunidades para as crianças e jovens para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Além disso, um dos pilares do trabalho desenvolvido por ela, é mostrar, através da educação, que o preconceito é errado e que todos nós devemos buscar a autoaceitação.

“A minha intenção é tocar em todos que passam por algum tipo de discriminação dentro de sala de aula. Já estou fechando com uma outra escola para poder dar continuidade às palestras. Eu quero passar por toda a região norte de Juiz de Fora, que foi onde eu cresci e depois eu vou expandindo. O meu foco é a escola. Tudo começa na educação. Precisamos da voz e dar poder para essas pessoas que não conseguem falar sobre o assunto.”



FOTO: Foto: Redes Sociais - A jovem começou a dar palestras em escolas

Foto: Redes Sociais - Jovem já conquistou dois títulos de Miss Foto: Redes Sociais - A jovem começou a dar palestras em escolas

Tags:

Campista | Miss | Modelo | Teen