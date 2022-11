Divulgação/ Instagram oficial - Le Petit Cirque

Na próxima sexta-feira (11), o Le Petit Cirque, instalado no estacionamento G1 do Independência Shopping, no bairro São Mateus, fará um espetáculo adaptado ao público com deficiência e nos espectros autista e TDAH. Para tornar a atração confortável para todos, a apresentação, às 18h, contará com luzes controladas e estáticas, menos estímulos, volume reduzido, intérprete de libras e acessibilidade em toda a estrutura.

A entrada de pessoas com deficiência ou nos espectros autista e TDAH será gratuita, bastando apenas apresentar laudo ou comprovante do estado de saúde da pessoa na bilheteria. Além disso, o acompanhante paga meia entrada. Mesmo com as adaptações, o espetáculo será aberto ao público em geral.

Segundo Uanderson Ramos, sócio-proprietário do Le Petit Cirque, a ideia surgiu de uma sensibilidade dos artistas, ao verem crianças que não conseguiam aproveitar os espetáculos. "O circo incentiva as crianças no acesso à cultura. Sabendo as dificuldades que essas crianças têm no acesso a entretenimentos adaptados, o Circo acha importante fazer essa inclusão", explica Uanderson.

Agenda em Juiz de Fora

Além do espetáculo especial, Le Petit Cirque realiza apresentações de terça a sexta-feira, às 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h, até 15 de novembro no estacionamento G1 do Independência Shopping.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo, a partir de 2h antes do espetáculo ou, ainda, de maneira antecipada pelo Sympla com desconto. A meia entrada contempla estudantes, jovens de 15 a 29 anos com ID Jovem, idosos a partir de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência, inclusive com seu acompanhante quando necessário.

