Divulgação PJF - Parque receberá crianças para passeio e atividade com coloração de patrimônio

A oficina “Colorindo Patrimônios” será realizada neste sábado (19) no Parque Municipal de Juiz de Fora, a partir das 14h. A atividade promoverá um passeio pelo local, com o reconhecimento do Patrimônio Cultural da cidade e não é necessário realizar inscrições para participar.

É importante que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis e também tragam lanche para o piquenique compartilhado. É necessário que cheguem com 30 minutos de antecedência, para credenciamento e retirada da identificação, com encontro na praça central, ao lado da cantina.



O objetivo do evento promovido pela Secretaria de Turismo (Setur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) é contextualizar o Parque Municipal nos conceitos de Memória e Patrimônio, abordar a preservação do Patrimônio Cultural de Juiz de Fora com os instrumentos utilizados de tombamento e o registro dos bens culturais e bens imateriais, além da atividade principal com as crianças, a partir da coloração dos bens culturais de Juiz de Fora.



O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.