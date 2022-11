Divulgação Prefeitura de Juiz de Fora - Programação do Dia da Consciência Negra será realizada ao longo de todo o dia no Museu Ferroviário

O Dia da Consciência Negra, celebrado no domingo, 20 de novembro, terá uma programação repleta de atividades gratuitas, que incluem: música, teatro, dança, artesanato, entre outras produções artísticas ao longo de todo o domingo. As opções também incluem uma série de atividades ao ar livre, nos Parques públicos de Juiz de Fora e até mesmo evento esportivo na Praça CEU, confira as principais opções:

SÁBADO 19 DE NOVEMBRO



-BAR DA FÁBRICA

BIG DOG DADDY e a DINOS SOUND BAND, shows com abertura da casa às 21h.

-BECO

QUATRO ANOS DO GRUPO SAMBA DE COLHER

Show a partir das 22h30

-CAFÉ MUZIK

SUPERNOVA , festa com início às 22h

Apresentações de:

Kureb

Reoli

Débora David

Performances:

Sara Adod

Criss

Daniel Faier



-FÓRUM DA CULTURA

-Espetáculo “S.O.S Brasil”

Sessão às 20h30 no Teatro do Fórum da Cultura, Rua Santo Antônio, 1112 - Centro - Juiz de Fora/MG

-Exposição “Quarentela”

Transferindo a estética do grafite para as telas, o artista plástico e articulador cultural juiz-forano Stain apresenta sua mostra visual “Quarentela”, com trabalhos realizados durante a pandemia para a Galeria do Fórum da Cultura.

GALERIA ESPAÇO REITORIA

Exposição “Meridionar”

Mostra composta por alunos do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes e Design da UFJF, executadas para o VIII Seminário em Artes, Cultura e Linguagens.

-PARQUE DA LAJINHA

1º Encontro do Urban Urban Sketchers na Regional Juiz de Fora

Parque da Lajinha, evento gratuito e aberto ao público, das 9h às 12.

-SHOPPING JARDIM NORTE

BEER FESTIVAL ASCOMCER das 14h às 21h.

Evento beneficente se dedica a arrecadar recursos para a Ascomcer, com a participação de 13 cervejarias e programação musical com DJs e apresentações acústicas.

-TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO

O monólogo “Ficções”, que marca a volta de Vera Holtz aos palcos, após uma pausa de três anos, será apresentado a partir das 20h. Os ingressos para a montagem, que tem classificação indicativa de 12 anos e duração de 80 minutos, estão à venda

SENSORIAL ART

DIVINA MARAVILHOSA

Show com com Gabriel Acaju, César e As Margaridas Peludas, com abertura da cara às 21h.

DOMINGO 20 DE NOVEMBRO

BECO

O BECO recebe o NOVEMBRO NEGRO, nor evento do @muvukamg, pra falarmos sobre a data que marca o dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro no Brasil. A entrada pode ser adquirida pela plataforma Sympla e é cobrado apenas a entrega de um pacote de absorvente.

Shows começam às 17h e contam com as atrações:

Samba de Roda Egbe Tóbi Ode

Alessandra Crispin

Muvuka

e Feira Afro

-GRUPO DIVULGAÇÃO

Espetáculo “S.O.S Brasil”

Sessão às 20h30 no Teatro do Fórum da Cultura, Rua Santo Antônio, 1112 - Centro - Juiz de Fora/MG

MUSEU FERROVIÁRIO:

AGENDA NOVEMBRO NEGRO- Dia da Consciência Negra

Programação gratuita e aberta ao público, das 8h às 19h, realizada em parceria entre o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), em parceria com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa),tem como fio condutor o tripé: informação, formação e fruição.

- 8h às 18h – Feira do Etnodesenvolvimento + Lixarte Brechó com Arte (crochê, roupas, acessórios)

- 9h – Palestra “A importância dos contos de fadas”, com Flávia Nascimento

- 11h – Roda de conversa “Se o poder é bom, negras e negros querem poder!”, com participação de ex-candidatos pretas e pretos aos poderes Executivo e Legislativo

- 13h – Bate-papo com Matheus Leri – Juventude Negra e LGBTQIA+

- 14h – Oficina de turbante “Cultura e resistência para além de estéticas”, com Elizabete Martins e Marilda Simeão

- 15h – Show “Vamos todos cantar e dançar”, com as Charmosas do Tamborim

- 16h – Contação de histórias “Conto e reconto africano”, com o grupo Nzingas

- 17h – Palestra “Economia: Como cuidar do seu dinheiro”, com Vânia Nascimento

- 18h – Apresentação do Grupo de Artes Cênicas e Políticas: As Ruths



PRAÇA CEU

MARATONA ‘12 HORAS DE ESPORTE’

Atividades esportivas como partidas de futsal, tênis de mesa, basquete e vôlei, além de aulões de dança e Rua de Lazer, com muitos brinquedos e atividades lúdicas para a criançada estarão disponíveis na Praça CEU de maneira gratuita, entre as 8h e as 20h.

Estão programados 16 jogos de futsal, vôlei e basquete. Nos aulões de ginástica e dança mix, a participação é espontânea. Já no desafio de tênis de mesa, serão recebidas inscrições no local, para que o chaveamento seja sorteado conforme o número de participantes. Ao todo, são esperadas 500 pessoas.

Confira a programação:

* 8h às 13h – Rua de Lazer

* 8h - River x CEU S7 | Quadra coberta

* 8h40 – Sport x Semente S7 | Quadra coberta

* 9h – Aulão de Ginástica | Saguão

* 9h20 – Futsal Sub7 – Disputa 3º lugar | Quadra coberta

* 10h – Futsal Sub7 – Final | Quadra coberta

*10h – Dança Mix | Saguão

* 10h40 – Sport x River S9 – Jogo 1 | Quadra coberta

* 11h20 – CEU x Semente S9 – Jogo 2 | Quadra coberta

* 11h40 – Futsal – Sub9 – Disputa 3º lugar | Quadra coberta

* 12h20 - Futsal – Sub9 – Final | Quadra coberta

* 13h – River x M. Marinho S11 - Jogo 1 | Quadra coberta

* 13h às 15h – Desafio de Tênis de Mesa – Saguão | Quadra coberta

* 13h40 – Sport x Vila E. S11 – Jogo 2 | Quadra coberta

* 14h20 – Futsal Sub11 – Disputa 3º lugar | Quadra coberta

* 15h – Futsal Sub11 – Final | Quadra coberta

* 16h – Início das partidas de Basquete | Quadra coberta

* 18h – Início das partidas de Vôlei | Quadra coberta



-SHOPPING JARDIM NORTE

BEER FESTIVAL ASCOMCER das 14h às 21h.

Evento beneficente se dedica a arrecadar recursos para a Ascomcer, com a participação de 13 cervejarias e programação musical com DJs e apresentações acústicas.

