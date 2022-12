Estão abertas as inscrições para os cargos de Rei Momo e de Rainha do Carnaval 2023 de Juiz de Fora. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Liga Indepedente das Escolas de Samba de Juiz de Fora. As pessoas interessadas em integrar a Corte Real da Folia poderão se inscrever gratuitamente em duas modalidades: Inscrições presenciais - Na sede da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) na Av. Rio Branco 2.234 - Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h30 às 17h, até o dia 22 de dezembro e virtuais pelo site da Liesjuf, até as 23h59 do dia 29 de dezembro.

As candidatas e os candidatos poderão ser indicadas (os) por qualquer escola de samba, bloco ou banda. Também serão aceitos/aceitas concorrentes sem nenhum vínculo com entidades carnavalescas. Para participar da disputa, nos dois cargos, é necessário ter idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira e residir em Juiz de Fora.

As pessoas que optarem pela inscrição presencial devem comparecer ao Departamento de Cultura e Território (Dcute) da Funalfa, com cópias do RG, do CPF e do comprovante de residência do ano de 2022, além do formulário de inscrição corretamente preenchido e da carta de apresentação emitida pela entidade carnavalesca que estiver representando, se for o caso. Também é necessário entregar uma foto para divulgação. Quem escolher a modalidade online de inscrição deve preencher os dados solicitados no formulário disponível no site e anexar os documentos obrigatórios.

O concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval 2023 é promovido pela Liesjuf, com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Segundo a Liesjuf, o evento tradicional no pré-carnaval da cidade será uma grande festa. Entre as novidades, estão o fim da idade limite para os participantes e a possibilidade de reeleição da corte.



O concurso está marcado para o dia 4 de fevereiro, com horário e local a que ainda serão divulgados pela Liesjuf. A ordem de desfile vai ser definida por meio de sorteio. A comissão julgadora do concurso será formada por carnavalescos, produtores de desfiles, estilistas, empresários, jornalistas, personalidades do mundo do samba e da sociedade. Serão avaliados os seguintes quesitos: samba; simpatia e carisma; desembaraço diante do público; espírito carnavalesco; elegância. O resultado do concurso será divulgado no mesmo dia, após a apuração do mapa dos julgadores.

O candidato com maior pontuação será eleito o Rei Momo e terá direito a um prêmio líquido de R$ 1.500,00 . Entre as candidatas, a que obtiver a maior pontuação será eleita Rainha do Carnaval 2023, com premiação líquida de R$ 1.500,00. A segunda e a terceira colocadas serão coroadas como primeira e segunda princesa, respectivamente, recebendo cada uma a quantia líquida de R$ 1.000.00).

Os eleitos devem assumir as tarefas e obrigações do cargo, com o compromisso de participar prioritariamente de todos os eventos promovidos pela Liesjuf e Funalfa. O mandato do Rei Momo será válido por dois anos, e a Rainha terá mandato de um ano.

