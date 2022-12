Acontece neste sábado (03), a coleta itinerante de lixo eletrônico, no bairro Cascatinha, na região Sul de Juiz de Fora. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora com a empresa E-Ambiental. De acordo com o Executivo, uma tenda será montada das 9h às 16h no trecho que liga as avenidas Paulo Japiassu Coelho e Deusdedith Salgado, próximo ao posto da Polícia Militar, para receber os materiais descartados pela população.

Materiais como carregadores, cabos, controles remotos, lâmpadas, cds, computadores, televisores, baterias, pilhas, dentre outros objetos podem ser descartados durante a coleta itinerante no bairro. A medida, visa diminuir os impactos ambientais trazidos pelo descarte incorreto do lixo eletrônico.

A empresa E-Ambiental além de realizar coletas itinerantes, possui pontos de recolhimento localizados no Alameda Shopping, no Shopping Santa Cruz ou na Soul Academia (no subsolo do Bahamas São Vicente). A empresa também faz o recolhimento em residências, mediante taxa que varia de R$ 5 a R$ 10. O agendamento pode ser feito pelo “Disque Coleta” no telefone 3235-5769 ou via WhatsApp pelo 98870-5022.





Tags:

Geral | Lixo eletrônico | Reciclagem | Rio de Janeiro