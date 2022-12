A partir deste sábado (03) haverá uma nova temporada do Grupo Trupicada com o espetáculo "Como Cozinhar uma Criança". As apresentações acontecerão nos dias 3, 4, 9, 10 e 11, no Shopping Alameda, na Rua Moraes e Castro 300 – Passos. Na sexta, a apresentação acontece às 19h. Já aos sábados e domingos, o horário é 17h.

O espetáculo é livre para todos os públicos e é classificada como comédia de terror infantil e foi viabilizada com financiamento do Programa Cultural Murilo Mendes, que é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

A peça conta a história de dois chefs de cozinha, que ensinam uma receita cujos ingredientes principais são, nada mais e nada menos, que… crianças. A ideia é preparar os pequenos para que não se tornem adultos intragáveis. O problema aparece quando os chefs não concordam quanto aos métodos de preparo.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, custando R$ 30 (meia-entrada), R$ 60 (inteira) e R$ 25 (preço promocional).