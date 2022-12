A dificuldade de acesso de pessoas gordas pode ser percebida em vários ambientes e situações.Nas festas de fim de ano, por exemplo, existe uma dificuldade em presentear pessoas gordas sem recorrer a opções como canecas e chinelos. Para ampliar as possibilidades de agradar a esse público, a a Feira de Moda Plus Size de Juiz de Fora (JF Plus Size) realiza a Edição de Natal neste sábado (3), no Moinho, que fica na Avenida Juscelino Kubitscheck, 900, das 11h às 20h. Além de oferecer diversidade de itens, o evento conta ainda com uma ação solidária e trabalho de conscientização a respeito da violência contra as mulheres.



A idealizadora da JF Plus Size, Kalli Fonseca, comenta que há a percepção de que é preciso optar por algo genérico na hora de presentear uma pessoa gorda, porque o acesso é difícil . "Você vai participar de um amigo oculto e, invariavelmente, ganha caneca, ou chinelo, que são objetos bem impessoais. Enquanto isso, as pessoas magras ganham uma infinidade de outras coisas. Queremos mostrar que é possível presentear uma pessoa gorda com algo que tenha personalidade, transmita afeto e consiga demonstrar o quanto você se preocupa com ela, em agradá-la."

As opções incluem itens como lingerie, peças de moda festa, calçados, acessórios, moda masculina, decoração, entre outras possibilidades. Além disso, muitos expositores terão produtos com preços promocionais. O evento ainda conta com drinks, gastronomia, espaço kids, estacionamento, entre outras atrações.

Para além da moda

A empresária Jéssica Silva, levará o projeto “Por Amor”, que funcionará como um brechó com peças que custam a partir de R$5. Todo o recurso arrecadado será utilizado para a compra de alimentos não perecíveis. Com eles, serão montadas cestas natalinas, que posteriormente serão doadas para famílias em situação de vulnerabilidade social. No estande da iniciativa haverá um espaço para o recebimento de doações de alimentos não perecíveis.

A feira também contará com um espaço dedicado à conscientização a respeito de situações de abuso e violência contra a mulher, que vão além da agressão física. A ideia é criar um ambiente seguro e propício para acolher e informar. “É um alerta para as mulheres em situação de abuso e violência. Vamos informar sobre as violências verbal, patrimonial, psicológica, entre outras. Todos conhecemos alguma mulher que enfrentou uma situação difícil com essas características. Por isso, o nosso intuito é abrir espaço para essa conversa e para o compartilhamento de orientações para que elas tenham ferramentas para que elas possam reagir e buscar ajuda”, explica Kalli Fonseca.

Por meio das mensagens, das trocas, das conversas e também do acesso e do empoderamento com a moda como instrumento, a JF Plus Size pretende se consolidar como um espaço que recebe e abraça as mulheres gordas, na sua diversidade e nas suas necessidades.

“Sabemos que as mulheres gordas, principalmente, sofrem muitas cobranças sociais e isso, muitas vezes, as coloca em relacionamentos abusivos e situações de perigo, então, essa é uma forma importante de acolher e promover a conscientização, porque é um espaço seguro, leve, descontraído e aberto. É preciso dar um basta na violência contra a mulher.”





Tags:

Empreendedorismo