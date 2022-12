Estreia neste domingo (04), o Concerto para Crianças, da Orquestra Sinfônica Pró-Música. A proposta do espetáculo é introduzir a música de concerto na vida dos pequenos, apresentando liricamente estilos de música brasileira e de concerto, assim como os instrumentos de uma orquestra.

De acordo com a organização do evento, será uma apresentação didática com arranjos baseados em composições do álbum Arca de Noé, com lindas canções criadas a partir de poemas musicados de Vinicius de Moraes.

Letras como “Era uma casa/Muito engraçada/Não tinha teto/Não tinha nada”, ou “Lá vem o pato/Pata aqui, pata acolá”, são lúdicas e encantam a todos. Por isso, segundo o maestro Victor Cassemiro, a apresentação de domingo não tem uma faixa etária específica: é para adultos e crianças. No palco, além da Sinfônica Pró-Música, sob a regência de Cassemiro, a apresentação contará com os cantores Elmir Santos e Letícia Almeida, o Studio de Dança Vivian Mockdece e a palhaça Bambolina.



O evento acontece às 18h, no Cine-Theatro Central (Praça João Pessoa, s/n – Centro, Juiz de Fora, MG), com entrada franca. Os ingressos estão sendo distribuídos na recepção do Central, de terça a quinta, das 9 às 12h e das 14h às 17h30, e sexta e sábado, das 9h às 12h.





Tags:

arte | Cidade das artes | Concerto | Concerto virtual | Concertos | Cultura | Dança | Dia dos Namorados | Fundec | Geral | Instituto Municipal de Música de Sorocaba (IMMS) | Maestro Eduardo Pereira | MASP | Música | música clássica | Orquestra | Orquestra Sinfônica de Sorocaba | Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS) | Orquestra Sinfônica Nacional | Osesp | Partituras | São Paulo | Teatro | Trianon | TV Brasil