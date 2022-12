A Cooperativa Empreendedora e Moinho apresentam a 1ª edição da Feira de Natal, que acontece neste sábado (10) de 12h às 20h na Av. Presidente Juscelino Kubistschek, 900. O evento é gratuito e aberto ao

público.



Será uma oportunidade de antecipar as compras de Natal e prestigiar os trabalhos de cerca de cinquenta

empreendedores dos segmentos de vestuário, alimentação, mesa posta e serviços. A empreendedora

Camilla Diniz, à frente da Salgados Imperial já está nos preparativos para a feira e com boas

expectativas. “Para nós é uma oportunidade de apresentar nossos produtos, atingir um público

maior e ter mais visibilidade para nossos produtos. Para isso estamos preparando para levar itens

típicos dessa época do ano como bolos natalinos, panetones e petiscos", conta Camilla.



Flávia Perantoni, da Ensaboa trabalha com sabonetes decorativos e vai levar uma coleção natalina

específica para a feira. “Acredito que pela diversidade de preços, nossos produtos terão uma boa

aceitação, já que nessa época do ano as pessoas estão buscando mais lembranças para o natal e

temos presentes com valores acessíveis. A nossa proposta é que as pessoas possam dar um presente

criativo em forma de sabonete, que possa decorar e ser útil", diz Flávia

FOTO: Ascom - Divulgação

Com uma programação para toda família, o evento terá com praça de alimentação com comidas

produzidas pelas próprias empreendedoras e bebidas, além de brinquedos para criançada. Para garantir a animação, o evento conta ainda com duas atrações musicais, o som eletrônica da DJ

Marcela Conte e Will Diaz na Voz e violão.