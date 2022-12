A primeira edição do Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade (Festicidi), começa nesta quinta (08) e vai até domingo (11). Mais de 30 atrações culturais serão oferecidas gratuitamente com a proposta de promover, dar visibilidade e valorizar o espírito cosmopolita da cidade e a diversidade cultural de seu povo, a atividade é promovida pela Associação Cultural CineFanon, contando com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF)/Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Durante quatro dias, o público poderá conferir atrações locais, nacionais e internacionais nas áreas de cinema, música, artes plásticas, poesia, teatro, dança, artesanato e gastronomia. A programação está disponível no site do evento.

O Festicidi será realizado em diferentes pontos da cidade, como Praça da Estação, Cine Alameda, Museu Ferroviário de Juiz de Fora e Cine-Theatro Central, onde acontece a abertura oficial, a partir das 18h de quinta-feira, 8. Focado no encontro e na troca de experiências, o festival prevê a montagem da Aldeia Mundo, na Praça da Estação, onde acontece a maior parte das atividades culturais. O local também vai abrigar barracas com cervejas artesanais e comida de boteco.

Já o Museu Ferroviário de Juiz de Fora sediará a Estação Pernambuco (Estado homenageado na edição de estreia do Festicidi), recebendo a exposição “Encantos do Brasil, Xilogravuras e Cultura Popular”, do artista nordestino Pedro Antônio de Lima Santos. Na parte externa do equipamento cultural, vai acontecer a Feira da Diversidade, reunindo produtores independentes da cidade.

A programação do Festicidi inclui ainda três mostras audiovisuais, destacando as temáticas: Cultura Negra; Cultura LGBTQIAP+ e Cultura Indígena, além de oficinas e seminário.

