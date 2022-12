Atividades do FESTICIDI (Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade), peça de teatro, espetáculos de dança e apresentações musicais estão no cardápio de opções culturais, que conta com eventos em vários territórios da cidade. Confira a programação:

Sábado (10)

CULTURAL BAR

Festa Exxplana, Funk, casa abre a partir das 22h.

DJs Godim, Izzi, Mavi, Léri e Vitton

BECO

Ingoma

Show de Encerramento das Oficinas e último show do ano do Ingoma!!

Show do Ingoma, Bloco do Ingoma, Apresentação do Módulo 1, DJ Marcelo Castro. Casa abre às 20h.

CAFÉ MUZIK

Apresentação da Glue Trip

Grupo mistura dream pop e psicodelia. No seu último lançamento, os músicos se inspiraram em artistas como Marcos Valle, Cátia França, Arthur Verocai e do consagrado álbum Transa de Caetano Veloso.

Basement Tracks reforçam o clima sonoro da noite junto com o DJ Filipim Matos

MOINHO

Feira de Natal

Mostra com participação de 50 expositores, com entrada gratuita, das 12h às 20h.

PRAÇA DA ESTAÇÃO

FESTICIDI (Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade)

Apresentações artísticas gratuitas e abertas ao público, com praça de alimentação com comidas e bebidas.

11h30 – Inauguração da Aldeia Mundo

12h às 14h – Aldeia Fan Festival (Brasil x Croácia)

14h Samba de Colher (Palco Tekoha)

15h Sil Andrade (Palco Oca)

15h30 Laura Conceição (Palco Tekoha)

16h30 Vozes da Rua (Palco Oca)

21h – Hugo Schetino. (Palco Tekoha)

22h – DJ Alex Paz (Palco Oca)

22h30 – Ingoma (Palco Tekoha)

MUSEU FERROVIÁRIO

FESTICIDI

Inauguração da Estação Pernambuco, com exposição de Pedro de Lima – “Encantos do Brasil, Xilogravura” e abertura da Feira da Diversidade, às 14h.

CINE ALAMEDA

FESTICIDI

1ª Mostra de Cinema da Diversidade

Temática Afro-latina-caribenha. Lançamento nacional do filme : “Fanon Ontem, Hoje”, do diretor franco-argelino Hassane Mezine, com comentários do diretor. Evento gratuito e aberto ao público, das 17h às 21h.

TEATRO SOLAR

Studio Vivian Mockdece

-Espetáculo de dança infantil “O segredo da floresta”, às 17h

-Espetáculo de dança adulto “Novelas Brasileiras”, às 20h30.

Domingo (11)

ANFITEATRO JOÃO CARRIÇO

FESTICIDI

Seminário Afro-latino-americano-caribenho de cinema e pensamento anticolonial com Carolina Bezerra (Colégio João XXIII / UFJF); Barbara Maria (UFJF); Hassane Mezine (Argélia/França); Carlos Reyna (LAVIDOC/UFJF); Wally Fall (Cinemawon – Martinica) e Ugo Soares (CineFanon), das 10h às 12h30.

BAR DA FÁBRICA

Apresentações da Tukas Band, Outshell e Anatomika no bar da Fábrica. Tuka realiza o rock de natal solidário para arrecadar brinquedos para levar alegria as crianças.A casa abre às 16 horas.

PRAÇA CEU

Espetáculo de dança “A Magia do Natal”

Apresentação em duas sessões, às 15h e às 18h.

Composta por 15 coreografias inspiradas do clássico “O Quebra-Nozes”, a peça terá a participação de 160 bailarinas de diferentes faixas etárias, que dançarão em um cenário pintado por Lúcio Rodrigues. Os convites para o evento foram distribuídos para familiares dos participantes.

Confira outras informações na matéria.



PRAÇA DA ESTAÇÃO

FESTICIDI (Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade)

Apresentações artísticas gratuitas e abertas ao público, com praça de alimentação com comidas e bebidas. Programação:

12h -Banda Valla (Palco Tekoha)

12h30 -Peripécias para adiar o fim do mundo, com as palhaças Chimbica, Chuchuca e Zoronga

13h -Raultopia (Palco Oca)

14h -Soul do Meio (Palco Oca)

15h -Preto Vivo (Palco Tekoha)

16h30 -Teatro político com As Ruths (Palco Oca)

20h Eminência Parda (Palco Tekoha)

21h DJ Rosa Martins (Palco Oca)

21h30 Otto (Palco Tekoha)

MAQUINARIA

Karaokê, a partir das 18h.

MUSEU FERROVIÁRIO

FESTICIDI

-Oficina de roteiro inclusivo e escrita criativa com a atriz, roteirista e cineasta paulista Julia Katharine, de 9h às 12h30

- Seminário “Religiões de Matriz Africana e o Acolhimento a Todas as Formas de se Amar-relacionar”, das 14h às 16h.

- 2ª Mostra de Cinema da Diversidade

Mostra JF em Trans’e – filmes e documentários com temática LGBTQIA+ com comentários da atriz, roteirista e cineasta paulista Julia Katharine e roda de conversa com os diretores Rodrigo Medsan e Ricardo Martins. Das 17h às 20h

-Espetáculo teatral "O Lado Oculto de um Crime", da Cia. Sentenciados.

As apresentações acontecem em duas sessões, às 17h e às 19h30, e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla ou pelo telefone (32) 98815-5019. A classificação etária é de 16 anos, e a montagem tem duração de 55 minutos.

Confira outros detalhes na matéria.



TEATRO SOLAR

Studio Vivian Mockdece

-Espetáculo de dança infantil “O segredo da floresta”, às 17h

-Espetáculo de dança adulto “Novelas Brasileiras”, às 20h30.

