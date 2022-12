Atividades de recreação infantil, oficina de artesanatos e muitas brincadeiras para as crianças são as atrações da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para a última edição do Projeto Domingo no Parque do ano de 2022. O evento é gratuito e acontece no próximo domingo (11) no Parque Municipal da Lajinha, na Av. Deusdedith Salgado, bairro Teixeiras.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) com o projeto cidadão consciente, da empresa Hiperroll embalagens, cujo objetivo é mobilizar a população quanto ao descarte correto das sacolas plásticas.

Programação:

9h às 12h - Atividade recreativa infantil, pintura facial, atividades para colorir



9h às 12h - Exposição e oficina de artesanatos com sacolas plásticas



9h às 12h - Distribuição de gibis com temática ambiental, fornecido pela Cesama



10h às 12h - Brincadeiras animadas com o Tio Bê

@tioberecreacao



Tags:

Cidade da criança | Cultura