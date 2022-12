O ViJazz & Blues chega à Juiz de Fora nesta quinta (15) com atrações especiais e muita música. Sempre na vanguarda dos festivais de música instrumental, jazz e blues do Brasil, o projeto é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais com apresentação pelo Governo de Minas Gerais e CEMIG 70 anos, e realização da ViProduções. Após a primeira fase, que passou por Viçosa, BH e Itabira, agora é vez de Juiz de Fora, Brumadinho, nesta sexta (16), e Teixeiras, neste sábado (17), receberem o evento. Confira abaixo a programação.

JUIZ DE FORA

Quinta (15) no Cine Teatro Central às 20h30.

JUAREZ MOREIRA TRIO

CAMILLE BERTAULT (França)

Quinta (15) no Musik às 23 horas.

SOUL DA ESQUINA (Homenagem ao Clube da Esquina 50 anos)

JAM SESSION VIJAZZ

BRUMADINHO

Sexta (16) no Estacionamento Central às 20h30.

CAMILLE BERTAULT (França)

SOUL DA ESQUINA (Homenagem ao Clube da Esquina 50 anos)

TEIXEIRAS

Sábado (17) na Praça Arthur Bernardes às 19 horas.

BIRD BANDU

SOUL DA ESQUINA (Homenagem ao Clube da Esquina 50 anos)

CONFRARIA DO GROOVE CONVIDA NÊGA KELLY (Tributo a Tim Maia 80 anos)

AS ATRAÇÕES



A francesa Camille Bertault é apontada como um dos grandes talentos modernos do jazz. Cantora, compositora e intérprete, Camille é formada em piano clássico (pela Escola Francesa de Música), e também estudou canto e teatro. No Departamento de Jazz, estudou composição, harmonia e improvisação. Em 2016, ela teve seu primeiro trabalho, “En Vie”, distribuído por uma gravadora nova-iorquina, a Sunnyside Records. Após sua primeira turnê mundial, lançou seu terceiro álbum, «Le tigre» (Sony). Em seu mais recente álbum, “Playground” (2022), Camille evidencia sua versatilidade, gravando jazz, blues, música erudita e homenagens a compositores brasileiros (“Frevo” de Egberto Gismonti, e “Para Hermeto”), além de cantar também em português.

Soul da Esquina é um projeto que nasceu na cidade de Viçosa e tem a proposta de homenagear o movimento Clube da Esquina no ano em que o álbum homônimo de Milton Nascimento e Lô Borges completa 50 anos. Uma das características marcantes do Clube da Esquina é a liberdade criativa das composições, que abarcam influências de música erudita, rock, jazz, música folclórica e bossa nova. O Soul da Esquina (Pedro Ezequiel/bateria, Arthur Vinih/vocal, Luciano Soares/guitarra e direção musical), Sarah Reis/vocal e Luciano Cruz/baixo) acrescenta a este caldeirão sonoro elementos da Black Music e do Soul. E as participações especiais são de Léo Marota (teclado), Izauro Fonseca (saxofone) e Wellington (trompete).