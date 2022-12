Sessenta e cinco alunos das oficinas culturais do Programa Gente em Primeiro Lugar vão participar da Cantata de Natal “Em Canto Dnar”, que acontece nesta sexta-feira (16), às 18h, na escadaria do Centro Cultural Dnar Rocha, localizada na Rua Mariano Procópio 973 – em frente ao Parque do Museu Mariano Procópio. O prédio receberá decoração natalina e também terá iluminação especial para o evento, que é gratuito e livre para todos os públicos.



Conforme o coordenador-geral do Gente em Primeiro Lugar, Fernando Valério, a apresentação marca o encerramento das atividades nas turmas de linguagem musical do programa, reunindo alunos de diversas faixas etárias. O repertório da cantata inclui clássicos do Natal e da MPB, com músicas como “Então, é Natal!”, “Vem que está chegando o Natal”, “Natal de Luz” e “Bate o Sino”, entre outras.



Fernando destaca que o trânsito na Rua Mariano Procópio não será interrompido durante a apresentação. “A ideia é que a música atravesse o caminho das pessoas que estiverem circulando na área, tocando artisticamente seus cotidianos e promovendo uma nova forma de ocupação do espaço. Essa é uma estratégia de intervenção cultural muito usada em grandes centros urbanos”, observa.



Os articuladores culturais Diego Quintella, Diego Alexandre, Leonardo Miroudo e Jack do Pandeiro assinam a direção artística da cantata, sob supervisão de Jaqueline Fonseca.



O Centro Cultural Dnar Rocha e o Programa Gente em Primeiro Lugar são mantidos pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gerenciamento da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). Os serviços são executados por meio da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac).

Cantata | Cantatas de natal | Itaocara | Mosteiro | Natal | Volta a ser palco