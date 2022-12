Acontece no dia 14 de janeiro, no Cine-Theatro Central, o show “De Coisas que Aprendi com Elis''. Com passagens por alguns dos mais importantes teatros do país nos últimos cinco anos, o espetáculo liderado pela cantora Isabela Morais prestará homenagem à gaúcha Elis Regina.

A cantora é considerada uma das maiores intérpretes do mundo -, revisitando consagrados temas de diferentes fases. O repertório abre espaço para os compositores e cantores mineiros que foram gravados por Elis, que vão de Ary Barroso e João Bosco até o panteão do Clube da Esquina, com destaque a Milton Nascimento. Assim, ganha espaço versões de “Caxangá”, “Vento de Maio” e “O Medo de Amar”, dentre outros.

Isabela Morais também divide o palco com a banda formada por reconhecidos instrumentistas do cenário musical de Minas Gerais: Clayton Prósperi (piano e voz), Ismael Tiso (guitarra), Dedê Bonitto (baixo) e Leandro Oliveira (bateria), com participação especial de João Marcos Veiga (acordeon).

O espetáculo tem patrocínio da Cemig, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares disponíveis pelo site Ingresso Digital e no próprio local. O evento acontece às 21h.



