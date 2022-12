Acontece nesta terça-feira (20), no Teatro da Igreja São Mateus, um show beneficente, em prol do Instituto Padre João Emílio, do cantor e tecladista Matheus Pagliarini. A apresentação do garoto de 14 anos será em homenagem ao cantor Roberto Carlos. De acordo com a mãe de Matheus, Viviane Pagliarini, o rapaz sempre gostou do artista desde o cinco anos de idade. O adolescente só veio a começar a tocar teclado no período da pandemia de Covid-19, após descobrir que tinha um tumor em um dos dedos da mão.

"O Matheus toca teclado desde a época da pandemia. Nós havíamos descoberto um tumor no dedo dele. Esse tumor o impedia de tocar violão, que era um dos instrumentos que ele começou a tocar e não pôde dar continuidade devido a doença. Foi aí que eu comecei a ensinar para ele a tocar teclado e dentro de um mês ele já estava tocando perfeitamente."

A retirada do tumor aconteceu no ano passado, segundo a mãe de Matheus. Ainda de acordo com ela, o jovem pediu para assumir a responsabilidade de tocar na missa da Igreja São Mateus aos domingos.

"Nós somos católicos e o meu filho pediu para assumir uma missa na Igreja São Mateus aos domingos. Ele toca todos os domingos lá na igreja na missa das crianças."

FOTO: Foto: Arquivo pessoal - Garoto de 14 anos se apresenta nesta terça-feira (20)

A mãe também conta sobre o amor do filho pelo cantor Roberto Carlos. O jovem começou a se interessar pelas músicas do artista aos cinco anos de idade. "Minha mãe tinha vitrola e vários LPs do Roberto Carlos e ele ficou encantado com aqueles discos e gostou muito das músicas. Ele fez o primeiro show beneficente aqui em Juiz de Fora com nove anos no teatro da igreja. Ele fez esses shows dos 9 aos 11 anos e agora ele está retornando aos palcos."

O garoto possui autismo. De acordo com a mãe, a descoberta foi quando ele tinha dois anos de idade. "Nós descobrimos quando ele tinha dois anos de idade. Ele faz acompanhamento desde então. Esse ano esta sendo um grande desafio para ele devido o fim da mediação da escola. Isso foi uma decisão tomada por ele, por nós e da escola. Meu filho é muito especial e tem esse talento com a música e tem uma grande sensibilidade em relação as notas musicais."

O show beneficente irá ajudar a Instituição Padre João Emílio, que atende 135 crianças de 6 a 11 anos em vulnerabilidade social. O evento irá arrecadar material escolar para ser doado para as crianças atendidas pelo Instituto. Os participantes podem levar qualquer tipo de item escolar e entregar na entrada do show. O evento acontece às 19h desta terça-feira (20), no Teatro da Igreja São Mateus, localizado na Rua São Mateus, 629, bairro homônimo, região Sul de Juiz de Fora.



Acompanhe o trabalho do Matheus através do Instagram @MatheusPagliarinicantor