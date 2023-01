Com texto de Cláudio Ramos e direção de Sandra Almeida, o espetáculo “Sopa de Letrinhas”, da SAL Produções, será apresentado sábado, dia 21 de janeiro, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião – Centro. A montagem conta a história de personagens que fogem das páginas de um livro para ajudar um menino e uma menina a derrotarem a bruxa Preguiça, com a ajuda do atrapalhado cachorro Furreca e da funcionária da família.



A apresentação é uma iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) em parceria com os Conselhos Tutelares. O ingresso para assistir o espetáculo será por meio da doação de pacotes de fraldas descartáveis que serão utilizadas pelas crianças atendidas nos Conselhos Tutelares.

Conforme a diretora da peça teatral, Sandra Almeida, o espetáculo está sendo recomendado por ter em sua narrativa o incentivo à leitura e a valorização dos livros como estratégia para despertar a imaginação e a criatividade. “A ideia é levar a criança para um mundo onde a aprendizagem se torna uma grande aventura”.



Ficha técnica – Sopa de Letrinhas:

Texto: Cláudio Ramos

Direção: Sandra Almeida

Elenco: Sandra Almeida, Lara Zimmermann, João Gabriel, Marcelio Guilherme e Rodrigo Bering

