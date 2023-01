Começam na próxima terça-feira (10), as inscrições para a 9ª Colônia de Férias da Praça CEU, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Serão duas turmas, cada uma com 50 vagas e serão preenchidas por ordem de inscrição. As atividades são gratuitas.

- Turma 1 - 16 a 20 de janeiro, das 8h às 11h

- Turma 2 - 23 a 27 de janeiro, das 13h às 16h



As inscrições podem ser feitas de forma presencial na secretaria do equipamento urbano, localizada na Av. Juscelino Kubitschek, 5.899 – Benfica, com atendimento de terça a sexta-feira, das 8h às 19h. Pais ou responsáveis pela criança ou adolescente devem apresentar documento de identificação pessoal e assinar o termo de autorização para passeios externos e para atividades que envolvam água.

A 9ª Colônia de Férias da Praça CEU terá atividades de futsal, jogos de basquete e queimada. Os participantes também terão aulões de dança e recreação com pintura. Uma edição especial do projeto “Cine CEU” foi programada, além de um passeio externo.