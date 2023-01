Acontece neste sábado (14) a apresentação do espetáculo solo Homem-Bomba, escrito por Cynthia Paulino e dirigido e protagonizado por Luiz Arthur. O projeto conta com apresentações em diversas cidades mineiras. A estreia oficial do projeto ocorre no dia 13 de janeiro na cidade de Guarani.

Depois o espetáculo segue para Juiz de Fora. Outras cidades estão na agenda como Araxá, Araguari, Belo Horizonte, Divinópolis, Ipatinga, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Varginha, Teófilo Otoni e Uberlândia. A proposta do projeto é descentralizar a programação, percorrendo diversas regiões do estado com o espetáculo.



O espetáculo se passa em um mundo desigual, cada vez mais parecido com um grande abatedouro. Nesse lugar inóspito, um homem tenta compreender os vários eus que o habitam e, para tal, adota métodos nada convencionais. A peça busca como referência o romance “O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde”, popularizado como “O Médico e o Monstro”, do britânico Robert Louis Stevenson (1850-1894).

A peça investiga a restrição do espaço de atuação, característica marcante na trajetória da Teatro Adulto. Além da obra de Stevenson, a montagem tem citações de vários escritores, poetas e pensadores, como Aldous Huxley, Shakespeare, Carl Jung, Franz Kafka, HP Lovecraft, Tadeusz Kantor, Augusto dos Anjos, Samuel Beckett, William Blake, entre outros.

A temporada pelo estado terá início neste sábado, dia 14 de janeiro, em Juiz de Fora. Os ingressos podem ser trocados na bilheteria do teatro por 1kg de alimento não-perecível, que serão destinados à ABAN - Associação dos Amigos