Acontece neste domingo (15), no Beco Centro de Cultura e Criação, o primeiro evento voltado para o público infantil. Com diversas atrações e cardápio para as crianças, o espaço irá oferecer atividades gratutitas.

Às 15h30, acontece a “Oficina de kazoo: brincando de construir instrumentos musicais”, com o objetivo de contribuir para o resgate e o fortalecimento das tradições do brincar fora das telas, aliando a magia da música ao fazer artesanal da construção dos próprios instrumentos musicais, utilizando materiais recicláveis.

A oficina apresenta, ensina e demonstra a construção do kazoo, um instrumento musical de sopro que adiciona timbre de zumbido à voz do instrumentista quando se vocaliza no instrumento. Ele foi inventado no século XIX por um afro-americano chamado Alabama Vest, inspirado em instrumentos rudimentares africanos de técnica semelhante que já eram usados para disfarçar a voz de alguém, imitar animais e rituais.



Logo após, às 17h, haverá a apresentação do show “Caixa de música”, do Grupo Trupicada de Música Infantil. Apostando em um espetáculo que integra música, teatro, brincadeiras e contação de histórias, a Trupi vem excursionando por várias cidades do Brasil com um repertório de canções autorais.

As composições do grupo são fruto de um processo constante de trabalho e pesquisa sobre a cena brasileira da produção musical infantil, bem como da vivência com crianças em escolas da educação infantil e ensino fundamental, onde os integrantes atuam como professores de musicalização e de instrumentos.



Além disso, a tarde ainda conta com uma oficina de teatro para crianças entre 6 e 12 anos,

conduzida por Bárbara Carbogim. Para garantir os ingressos para o show, os interessados devem enviar nome completo e CPFs para o whatsapp do Beco: 32 99804-2495. A entrada é gratuita e está sujeita à lotação da casa.

O Beco Centro de Cultura e Criação fica localizado na Av. Garibaldi Campinhos, 38, Bairro Vitorino Braga