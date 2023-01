Juiz de Fora terá o desfile de 80 blocos dentro da programação oficial do carnaval de rua da cidade. O inicio do desfile já começa neste domingo (22) com o Bloco do Nhonho, na Barreira do Triunfo, Zona Norte. De acordo com a PJF, alguns blocos ainda devem ser inseridos à lista, na medida que resolverem pendências no processo de liberação dos alvarás.

Os foliões poderão curtir blocos de samba, funk, marchinhas, música eletrônica e música étnica, entre outros ritmos, incluindo bloco para pets, carnaval da terceira idade, matinês infantis e uma edição especial do programa Rua de Lazer. O encerramento da maratona de Momo acontece no dia 25 de fevereiro.



Além disso, a cidade irá contar com o retorno dos desfiles das escolas de samba. Os dias e horários dos desfiles das escolas já foram definidos, e a agenda de shows será divulgada pela Fundação Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), nas próximas semanas.

Uma programação cultural alternativa está sendo organizada pela PJF para garantir que haja outras opções gratuitas de lazer durante a Folia de Momo.

Confira a programação:

Dia 22/01 – Domingo

* Bloco do Nhonho – Rua Ana Pereira de Souza – Avenida JK | Barreira do Triunfo | das 12h às 18h



Dia 03/02 – Sexta-feira

* Rosário Folia – Praça Helvécio de Oliveira | Rosário de Minas | das 20h às 2h



Dia 04/02 – Sábado

* Meleka de Jacaré (infantil) – Reserva São Pedro (BR-440) | São Pedro | das 10h às 12h

* Concentra, Mas Não Sai – Praça Armando Toschi Ministrinho | Jardim Glória | das 12h às 18h

* Súbita – Museu Ferroviário (Av. Brasil 2001) | Centro | das 14h às 20h

* Esquenta da Rivais – Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias, Praça Jeremias Garcia, Rua Martins Barbosa, Rua Evaristo da Veiga | Benfica | das 14h às 18h

* Muvuka e Egbe Tóbi Ode + Xota Éfe – BR-440, ao lado da Represa de São Pedro | São Pedro | das 15h às 20h

* Bloco do Mestre – Local a definir | das 16h às 22h

* Rosário Folia – Praça Helvécio de Oliveira | Rosário de Minas | das 20h às 2h



Dia 05/02 – Domingo

* Bloco da Imprensa – Rua Espírito Santo 738. Fica concentrado entre a Av. Itamar Franco e a Av. Getúlio Vargas | Centro | das 12h às 18h

* Charmosas do Tamborim + Blocos dos Bancários – Praça da Estação – Rua Halfeld – Parque Halfeld | Centro | das 10h às 15h

* Guerreiras de Clara – Parque Halfeld | Centro | das 14h às 18h

* Bloco do Moinho – Moinho Zona Norte (Av. JK 900) |Francisco Bernardino | das 14h às 20h

* Rosário Folia – Praça Helvécio de Oliveira | Rosário de Minas | das 15h às 21h



Dia 06/02 – Segunda

* Bloco do Moinho – Moinho Zona Norte (Av. JK 900) |Francisco Bernardino | das 14h às 20h



Dia 09/02 – Quinta-feira

* Unidos pela Vida – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Até Av. Getúlio Vargas | Centro | das 10h às 13h

* Filhas da Luta – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | das 16h30 às 22h



Dia 10/02 – Sexta-feira

* Se Fiz, não Lembro – Av. Sete de Setembro 1784 | Costa Carvalho | das 13h às 19h

* Bloco do Santo – Rua Santo Antônio, entre as ruas Pasteur e São Sebastião | Centro | das 16h às 22h

* Bloco do Ben - Praça Jarbas de Lery Santos - Rua Dr. Romualdo – Rua São Mateus - Rua Padre Café – Praça São Mateus – Rua Manoel Bernardino _ Praça São Mateus | São Mateus | das 17h às 23h

* Bloco das Cores – Rua Getúlio Vargas 1001 até a altura do número 169 | das 17h às 22h30

* Realce – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | das 17h às 22h



Dia 11/02 – Sábado

* Bloco da Sete – Avenida Sete de Setembro, altura do 1.200 | Costa Carvalho | das 13h às 18h

* Pisa Ligeiro – Praça da Estação - Rua Halfeld – Parque Halfeld | Centro | das 9h às 15h

* Domésticas de Luxo – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | das 13h às 18h

* Só Love – Rua Dom Viçoso – Alto dos Passos | das 12h às 19h

* Meu Concreto tá Armado – Praça Jarbas de Lery Santos - Rua Dr. Romualdo – Rua São Mateus - Rua Padre Café – Praça São Mateus – Rua Manoel Bernardino | São Mateus | das 12h às 18h

* Ninguém Vai – Rua Afonso Barra – Rua Luiz Paleta – Rua General Felício Lima – Rua Luiz Paleta | Bairro Araújo | das 13h às 19h

* Bloco da Caipirinha e Cia. - Rua Jesus Raymundo (entre as ruas Samuel e José Teixiera) | Teixeiras | das 14h às 20h

* Ingoma – Parque Halfeld - Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas – Praça da Estação | Centro | das 14h às 22h

* Eu e Você – Rua Heitor Guimarães – Av. Garibaldi Campinhos – Rua Professor Lander – Rua Moacir Amado – Rua do Monte – Rua Nossa Senhora do Líbano – Rua Vitorino Braga – Av. Garibaldi Campinhos – Rua Heitor Guimarães | Vitorino Braga | das 15h às 21h

* Bloco Resenha Bar – Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 | Esplanada | das 15h às 22h

* Bloco da Papel – Rua José Manoel Ribeiro 210 | Aeroporto | das 17h às 22h



Dia 12/02 – Domingo

* Bloco da Preta – Via São Pedro, em frente à Barraca da Preta | Santos Dumont | das 10h às 17h

* Parangolé Valvulado – Av. Getúlio Vargas, concentração em frente ao prédio da Cesama, e dispersão na altura do número 181 | das 12h às 18h

* Blocão JF (bloco de pets) – Praça do Bom Pastor | Bom Pastor | das 10h às 15h

* Mais loucos que o Batman – Rua Elmaia Cunha, esquina com Rua Braz Antônio Falco - Até a bifurcação das ruas Humberto Berzoini e Francisco Atomar

* Dar Nela – Rua Nelito dos Santos Nazareth, Rua Capitão Antônio Carias, Rua Elmaia Cunha E Rua José Joaquim da Silva | Ipiranga | das 14h às 20h

* Bloco Resenha Bar – Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 | Esplanada | das 15h às 22h

* Boi Folia – Praça de Santa Luzia | Santa Luzia | das 16h às 22h



Dia 13/02 – Segunda-feira

* Tô no Vermelho – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | Das 19h às 22h



Dia 14/02 – Terça-feira

* Bloco da Saúde – Parque Halfeld – Rua Halfeld Rua Batista de Oliveira | Centro das 18h às 21h

* Bloco do Batom – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas | Centro | das 19h às 22h



Dia 15/02 – Quarta-feira

* Bloco dos Carteiros – Parque Halfeld - Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas | Centro | de 19h a 1h



Dia 16/02 – Quinta-feira

* Loucomotiva – Parque Halfeld - Rua Halfeld – Praça João Pessoa (Cine-Theatro Central) | das 13h às 16h

* Bloco do Zezinho – Rua Moraes e Castro 505 até a Rua Barão de São Marcelino | São Mateus | das 16h às 22h

* Recordar é Viver – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Av. Getúlio Vargas | Centro | das 16h30 às 18h30

* Irmãos Metralha – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Avenida Getúlio Vargas | Centro | das 19h às 23h

* Pagodão dos Clubes – Parque Halfeld – Rua Halfeld – até esquina com Av. Getúlio Vargas | Centro | das 20h às 22h



Dia 17/02 – Sexta-feira

* Bloco Carnavalesco da Rua Ana Reis – Escola Teodorico Ribeiro de Assis e o EMEI Professor Reynaldo de Andrade | das 15h às 18h

* Pintinho de Ouro - Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | das 16h às 21h

* Bloco do Beco – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Rua Batista de Oliveira | Centro | das 18h30 às 22h



Dia 18/02 – Sábado

* Banda Daki – Vianna Jr – Avenida dos Andradas – Av. Rio Branco até Catedral Metropolitana – das 10h30 às 16h

* Balança mas não Cai - Rua Alberto Guedes 730 | Jardim Esperança | das 12h às 18h

* Os Parças – Rua Couto e Silva 55 | Mundo Novo, na altura do cruzamento com a Rua Acre | das 15h às 21h

* Bloco da Benemérita – Viaduto Hélio Fadel - Cortejo entre a Rua José Calil Ahouagi, entre a travessia da Rua Benjamin Constant e a parte baixa do viaduto | Centro | das 16h às 22h

* Bloco da Usina – Praça José Anastácio de Lima – Rua Principal | Monte Verde | das 17h às 22h

* Bloco da Escolinha – Rua Natalício José de Paula, entre os números 409 e 425 | JK | das 17h às 23h

* Batuquefolia – Rua Barbosa Lima | Centro | das 12h às 17h

* E o Puf Puf? Nada? – Rua Deputado Arlindo Leite, altura do número 65 | Progresso | das 14h às 18h

* Cerveja, Churrasco e Pagode – Rua Silvério da Silveira 177 | Dom Bosco | das 17h às 22h

* Encantos da Vila – Rua Geraldo Gomes Ribeiro, Rua Branca Mascarenhas, esquina com Rua Itatiaia – Dá volta no quarteirão – Rua Branca Mascarenhas | das 18h às 24h

* Bafo da Onça – Rua Augusto Alves | Grajaú | das 20 às 23h



Dia 19/02 – Domingo

* Rua de Brincar / Carnaval (infantil) – Avenida Brasil | Centro | das 9h às 12h

* Ninho do Urubu – Rua Duarte de Abreu | Mariano Procópio | das 12h às 18h

* Lixarte – Rua da Esperança | Vila Olavo Costa | das 14h às 19h

* Bloco do Camilão – Rua Lamartine Ferreira Leite – Rua Angelo Bigi – Até a Rua Diva Garcia - Rua Luiz Fávero, contornando a Praça do Bom Jardim | 14h às 20h

* Unidos da Zona Sul – Rua Luiz Basílio Castor, entre os números 14 e 175 | Santa Luzia | das 14h às 19h

* Seca Copo – Rua Domingos Barbosa Lopes – Rua Vicente Gávio – praça central | Paula Lima | das 16h às 22h

* Bloco do Boi – Rua Silvério da Silveira 177 – Rua Imaculada Conceição – Rua João Manata – Rua Vicente Beghelli – Rua Imaculada Conceição – Rua Silvério da Silveira | Dom Bosco | das 17h às 22h

* Bloco da Usina – Praça José Anastácio de Lima – Rua Principal | Monte Verde | das 17h às 22h

* Bloco da Escolinha – Rua Natalício José de Paula, entre os números 409 e 425 | JK | das 17h às 23h

* Carnaval de Marchinhas – Praça Alfredo Lage – Av. Governador Valadares | Manoel Honório | das 14h às 20h

* Unidos do Ripi Rapi – Rua Licínio Pereira Cortes – Rua Salvador de Moura Fontes – Rua Bady Geara – Av. Darcy Vargas – Rua Licínio Pereira Cortes | Ipiranga | das 14h às 18h

* Unidos do Bairro Floresta – Alameda Mundo Novo, próximo ao número 190 – Rua Coronel Assis | Floresta | das 17h às 23h



Dia 20/02 - Segunda-feira

* Bloco do Tobias – Praça principal | Parque das Águas | das 14h às 20h

* Bloco da Usina – Praça José Anastácio de Lima – Rua Principal | Monte Verde | das 17h às 22h

* Gama Folia + Bloco Xicleteiros – Rua Alberto Guedes | Jardim Esperança | das 17h às 23h

* Cerveja, Churrasco e Pagode – Rua Silvério da Silveira 177 | Dom Bosco | das 17h às 22h

* Bloco da Escolinha – Rua Natalício José de Paula, entre os números 409 e 425 | JK | das 17h às 23h



Dia 21/02 – Terça-feira

* Bloco da Gabizoca – Praça CEU | Benfica | das 11h às 15h | Praça CEU | Benfica

* Unidos da Zona Sul – Rua Luiz Basílio Castor, entre os números 14 e 175 | Santa Luzia | das 14h às 19h

* Debochados da Vila Ideal – Rua Altivo Halfeld – Rua Delegado Pinto – Rua Afonso Celso – Rua Machado de Assis | Vila Ideal | das 16h às 21h

* Lalado – Praça Bilac Pinto | Jardim Esperança | das 16h às 21h

* Bloco da J – Rua Geraldo Cardoso | Parque das Águas | 16h às 22h

* Bloco do Boi – Rua Silvério da Silveira 177 – Rua Imaculada Conceição – Rua João Manata – Rua Vicente Beghelli – Rua Imaculada Conceição – Rua Silvério da Silveira | Dom Bosco | das 17h às 22h



Dia 22/02 – Quarta-feira

* Bloco POP – Avenida Sete de Setembro, altura do número 1.491 até a Praça Teófilo Otoni | Santos Anjos | das 13h às 18h



Dia 25/02 – Sábado

* Bloco da Seringa – Quadra da Escola de Samba Unidos do Ladeira | Ladeira | das 17h às 23h





Tags:

#leiaoflu | #oflu | Bloco | Blocos de Carnaval | blocos de rua | blocos tomam as ruas do Rio | Carnaval | Carnaval 2020 | Carnaval Rio | desfile de escolas de samba | Dia do Padroeiro do Rio de Janeiro | Escolas de samba | Geral | Janeiro | Jornal O Fluminense | Listam | O Flu na Folia | O Fluminense | rio | Rio de Janeiro | Riotur | Rua | Rua rio de janeiro carnaval | São Sebastião | Sapucaí