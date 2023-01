Em virtude das fortes chuvas, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) adiou para este sábado (21), a partir das 12h, o show da cantora Sandra Portella no Parque Halfeld. A cantora é um dos nomes mais conhecidos do cenário musical nacional.

Também no sábado haverá quatro beer trucks com cervejas artesanais à disposição do público. O evento da comercialização das cervejas, de 10h às 16h, no Parque Halfeld, em frente ao prédio do Paço Municipal.

A festa faz parte da programação de férias da Prefeitura e tem como objetivo proporcionar aos juiz-foranos e visitantes uma série de ações de turismo, lazer e cultura, além de fortalecer a economia local.