O show:” O Azar é meu?” , acontece na próxima sexta-feira (24) às 20h, no Teatro Solar. Segundo a organização, na peça, o humorista Flávio Andradde passeia por diversas histórias azaradas da sua vida, com observações curiosas sobre momentos que tinham tudo para dar errado e no final se tornaram uma grande piada.



Observações da vida, relatos azarados no amor, e até uma pitada de musica, formam esse espetáculo onde o azar é só um pretexto para sabermos que tudo na vida pode nos fazer sorrir.



Os ingressos estão disponíveis através do link do ingresso digital.