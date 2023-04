O espetáculo “A História de Criança em Sagacidadinheiro”, de Gabriel Acajú, é a atração do projeto Palco Central na próxima terça-feira (25). A apresentação multilinguagens é uma prévia exclusiva do novo projeto e álbum do artista, que será lançado em outubro deste ano e terá o acompanhamento da Banda Boa e tem entrada gratuita.

Na montagem, Acajú apresenta suas facetas artísticas como cantor, compositor e dançarino e assume a persona do profeta agênero Criança, que embarca em uma emocionante e dançante jornada para libertar o povo de Sagacidadinheiro. As faixas inéditas selecionadas para o show foram arranjadas através do que o artista define como “formato brasileiro”, com violões, flauta, guitarra e baixo.

O espetáculo é um dos eventos de lançamento e promoção do projeto “A História de Criança em Sagacidadinheiro”, que contará, ao longo do ano, com lançamento do álbum homônimo, turnê, publicação do livro que narra a história da personagem e de curtas-metragens de cada capítulo/canção dessa envolvente narrativa.

A apresentação faz parte da atual temporada do projeto Palco Central, que premia produções artísticas e permite o encontro entre artistas e público no palco.

O Cine-Theatro Central fica localizado na Praça João Pessoa s/nº – Calçadão da Rua Halfeld – Centro – Juiz de Fora, MG. A entrada para assistir ao espetáculo é pela portaria lateral, localizada na Galeria Azarias Vilela. A Classificação é Livre e limitada a 120 pessoas, com retirada na recepção do teatro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Sábado, das 9h às 12h. Outras informações: Cine-Theatro Central – (32) 2102-6330.