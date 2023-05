A 8ª edição da Feirinha de Negócios Locais da Zona Norte que acontece no próximo sábado (6), das 11h às 20h, no Moinho, Avenida Juscelino Kubistchek, 900, Juiz de Fora. Segundo a organização, quinze empreendedores participantes ativos da Jornada 2023 da Rede Empreendedora vão expor e comercializar seus produtos no evento que oferece opções variadas de presentes para o Dia das Mães, atrações culturais e recreação infantil e para pets.



Além das barraquinhas com produtos e serviços, a Feirinha terá atrações culturais: os cantores Rodrigo Zancanella e Will e a escola de dança de salão Borogodona estão na programação e prometem animar o público. Para as crianças, haverá recreação infantil com pula-pula e pinturinha no rosto. Pets também são bem-vindos. A entrada e toda a programação são gratuitas.



A empreendedora Camilla Bedeschi explica que o diferencial desta edição é que os próprios empreendedores da Rede do Moinho estão à frente da organização, desde a escolha da data, a definição e a seleção dos expositores, assim como a dinâmica de trabalho. “É um grupo de quinze pessoas que estão se reunindo de forma online e presencial para planejar e dividir as tarefas como chamada de outros expositores, música e divulgação, por exemplo”, explica. A feirinha é uma atividade que integra a programação da Rede para que os empreendedores coloquem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos.



A Rede Empreendedora



O Moinho e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) se uniram para ampliar a oferta de iniciativas para 100 gestores de micro e pequenos negócios. Os encontros coletivos – 10 ao todo - são mensais e o programa conta também com quatro sessões de consultoria individualizadas com profissional do Sebrae, a fim de colocar em prática o conhecimento adquirido nas palestras mensais com especialistas.

Os temas foram escolhidos para atender as principais demandas dos micro e pequenos negócios em sua jornada de crescimento e desenvolvimento: finanças, marketing e vendas, acesso a crédito, relacionamento com o cliente, entre outros. As feirinhas também integram as atividades da Rede e são um importante momento de integração entre os empreendedores e validação do negócio com aplicação prática do aprendizado. Para fechar a programação do ano, os empreendedores vão participar de um pitch para apresentação do negócio a um grupo de experts que avaliará a performance de cada um, oferecendo feedbacks valiosos.



O MOINHO



O Moinho é um moderno minicentro urbano que abriga um polo de empreendedorismo, inovação e criatividade. Um ecossistema integrado – negócios, lazer, cultura, moradia - para proporcionar experiências únicas, inspirar, conectar e mobilizar empresas, pessoas e ideias para ações sustentáveis, criativas e transformadoras, agora e no futuro.