A Banda Sintonia se apresenta em Chácara no próximo dia 20 em uma "Noite do FlashBack". Segundo a organizadora do evento, Edna Lima Farney, será uma noite para relembrar lindas canções.

O evento acontece na Quadra Poliesportiva de Chácara, na rua da UBS. As informações e reservas de mesas podem ser feitas pelo telefone 32 99965-5226.