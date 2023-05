Dezessete alunos do terceiro ano do ensino médio da Paineira Escola Waldorf formam o elenco do espetáculo “Bailei na Curva”, que será apresentado nesta sexta-feira (12) em duas sessões, às 18h e às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro.

A montagem tem direção de Gabriela Machado, com supervisão de Luciano Baptista, e utiliza texto original de Júlio Conte, escrito e encenado pela primeira vez em 1983, no Teatro do Ipê, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os convites para as apresentações podem ser adquiridos no link.

“Bailei na Curva” tem 48 personagens e mostra a trajetória de cinco crianças, vizinhas da mesma rua em Porto Alegre, durante três décadas. O pano de fundo são os fatos políticos no período entre o Golpe Militar de 1964 e o movimento das Diretas Já, em 1984. A peça desenha, ao mesmo tempo, um quadro divertido e implacável da realidade. Divertido sob o ponto de vista da pureza e ingenuidade das personagens que, durante sua trajetória, enfrentam as transformações do final da infância, adolescência e juventude. Implacável graças às consequências de um Golpe Militar que vão refletir na vida adulta destes personagens.

Durante o desenvolvimento da história, vai-se desenhando um painel dos usos, costumes e pensamentos da sociedade brasileira na segunda metade do século XX. As brincadeiras de colégio, as aulas de educação sexual, as matinês no cinema, as reuniões dançantes nas garagens, os namoros no carro, uma juventude que opta pela guerrilha e clandestinidade em contraste a outra juventude que abraça as drogas e cai na estrada e, finalmente, adultos que optaram pelas conquistas individuais na negação do passado em contraste com aqueles que lutaram para resgatar as memórias dos anos de chumbo.

O espetáculo tem no elenco: Ana Júlia, Anita, Anna Carolina, Anna Luz, Clara, Douglas, Geovana, Helena, Ikras, Isabel, Laura Lopes, Laura Matteoni, Mariana, Matheus, Otávio, Pedro e Talita. A duração aproximada é de uma hora e 45 minutos, e a classificação indicativa é de 12 anos.

O Teatro Paschoal Carlos Magno é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).