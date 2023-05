Acontece a partir desta quarta (31) em Juiz de Fora o primeiro Simpósio de Educação Bilíngue e Bilinguismo. O encontro será híbrido com palestras presenciais nesta quarta (31) e remotamente na quinta (01), no Constantino Hotel e é voltado para professores, estudantes e pesquisadores da área. O objetivo do Simpósio é promover conexão e poder mergulhar em práticas, pesquisas e tendências

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), no Brasil, já existem mais de 1,2 mil escolas bilíngues e Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi) destaca que nos últimos seis anos foi registrado um crescimento entre 6% e 10% no número de instituições de ensino bilíngue no país.



A coordenadora do evento e mestre em Linguística Aplicada, Bruna Oliveira, destaca que existe, ainda, muita dúvida sobre os conceitos preliminares e chancelas que envolvem a educação bilíngue escolar.

Em sua primeira edição, o Bilingual Education and Bilingualism Symposium Juiz de Fora tem por objetivos, fomentar, clarear e discutir sobre a temática. Bruna é especialista em Educação Bilíngue: leciona inglês há 15 anos, é diretora pedagógica da Escola INTEGRA e durante o evento irá compartilhar sua experiência em ensino e aprendizagem de língua estrangeira e contextos de língua adicional, além do desenvolvimento de projetos voltados para a mentalidade do desenvolvimento contínuo, narrativas visuais e ensino aprendizagem de língua inglesa.



Também participam do evento como palestrantes José Carlos Aissa, examinador e líder de equipe para exames de proficiência de instituições internacionais e que nos últimos 12 anos tem se dedicado à consultoria para escolas plurilíngues, Karina Fernandes, líder de Programa de Desenvolvimento Profissional Cambridge International Schools em ensino e aprendizagem em contextos bilíngues com sólida experiência em design e implementação de programas e currículos bilíngues para diversos segmentos escolares, envolvendo criação e curadoria de materiais didáticos, projetos interdisciplinares, avaliação de cursos, formação de professores e docência da língua inglesa e suas literaturas e Flávia Fulgêncio, diretora pedagógica do Be - Bilingual Education com 27 anos de experiência em ESL (English as a Second Language) e EFL (English as a Foreign Language).



Programação

O Simpósio contará com palestra inaugural, mesa redonda e formações ao longo de sua programação. Na quarta (31) o evento terá início às 18h e acontecerá de forma presencial no Constantino Hotel e na quinta (01) a programação será teletransmitada. Para mais informações e inscrições clique aqui.

