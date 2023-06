No dia 13 de junho, Juiz de Fora celebra seu padroeiro, Santo Antônio. O santo português dá nome à Catedral Metropolitana, ao Seminário Maior e a outras seis paróquias e a uma quase-paróquia de nossa Igreja Particular. A cidade de Juiz de Fora também está sob sua proteção.

O Seminário Santo Antônio e as paróquias de Ewbank da Câmara, Goianá, Olaria e Passa Vinte iniciaram, no dia 31 de maio, trezenas em homenagem ao santo português. O mesmo aconteceu na Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua. Os demais locais, por sua vez, começam a festejar o padroeiro a partir do próximo domingo (4), com novenas.

Confira, abaixo, as programações completas:

Juiz de Fora

Seminário Arquidiocesano Santo Antônio – Alto dos Passos

*O Seminário fica na Avenida Barão do Rio Branco, 4516 – Alto dos Passos

Até 12 de junho – Trezena

19h – Missa

De 9 a 13 de junho – Feira de Santo Antônio

Funcionamento de barraquinhas e apresentações musicais após as celebrações.

Dia 11 de junho – Domingo

10h – Missa

11h30 – Almoço de Santo Antônio

*Valor: R$ 15

14h – Show de Prêmios

19h – Missa

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

10h e 18h – Missas Festivas de Santo Antônio com bênção e distribuição de pães

15h – Carreata em honra a Santo Antônio para a Catedral

*A missa das 10h será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

Catedral Metropolitana – Centro

*A Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1201 – Centro

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Missa de segunda a sexta-feira

*Na Quinta-feira de Corpus Christi (8), a novena será realizada na Missa das 10h.

17h – Missa aos sábados

10h e 19h30 – Missa aos domingos

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h*, 18h, 20h – Missas

15h – Carreata saindo do Seminário Santo Antônio para a Catedral

*A Missa das 16h será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

**Haverá distribuição de pães em todas as missas.

*Nos dias 4, 10, 11, 12 e 13 haverá venda funcionamento de barraquinhas no salão da paróquia.

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

*A Matriz fica na Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, 770 – Santo Antônio

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Missa

*No dia 12 de junho, quando a paróquia comemora 12 anos de criação, a missa será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

**Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

9h e 15h – Missas

16h30 – Procissão saindo da Igreja Divino Espírito Santo em direção à Matriz, seguida de Missa

18h30 – Show de Prêmios

Igreja Santo Antônio – Nova Era (pertencente à Paróquia São João Paulo II)

*A igreja fica na Rua Antônio Lopes Junior, 613 – Nova Era

De 9 a 12 de junho – Tríduo

Dia 9 de junho – Sexta-feira

18h30 – Terço

19h – Missa

Dia 10 de junho – Sábado

17h30 – Terço

18h – Missa

20h – Quadrilha da Catequese

Dia 11 de junho – Domingo

17h30 – Terço

18h – Missa

Dia 12 de junho – Segunda-feira

19h30 – Missa sertaneja com bênção dos casais e alianças

21h – Quadrilha do vem quem quer

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

17h – Procissão saindo da Matriz em direção à Igreja Santo Antônio, onde haverá Missa

21h - Quadrilha do vem quem quer

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias após as missas.

Igreja Santo Antônio – Vila Ideal (pertencente à Paróquia Sant’Ana)

* A igreja fica Rua Olívia do Carmo Mota, 299 – Granjas Santo Antônio

Dia 11 de junho – Domingo

11h – Missa

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

15h – Missa festiva

*Haverá funcionamento de barraquinhas após a celebração.

Igreja Santo Antônio – Granjeamento Bosque Dias Tavares (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A igreja fica na Rua Gleba 31, 127 / Acesso 5 - Bairro Granjeamento Bosque Dias Tavares

De 10 a 12 de junho – Tríduo

Dia 10 de junho – Sábado

19h – Celebração

Dia 11 de junho – Domingo

16h – Missa

*Haverá show de prêmios após a celebração.

Dia 12 de junho – Segunda-feira

19h – Celebração

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

10h – Carreata saindo da comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Dias Tavares, em direção à Igreja Santo Antônio

11h – Missa

12h30 – Almoço

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Outras cidades do território arquidiocesano

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

*A Matriz fica na Praça Antônio Joaquim da Costa, 117 – Centro

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Missa

*Exceto nos dias 8 e 11 de junho. No dia de Corpus Christi (8) a celebração será às 17h e no domingo (11), às 9h.

Dia 10 de junho – Sábado

14h – Show de prêmios

Dia 11 de junho – Domingo

9h – Missa

12h – Almoço

*Valor: R$ 15.

14h – Leilão de gado

16h às 20h – Funcionamento de barraquinhas e atrações musicais

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

6h – Alvorada

7h30 – Café partilhado

19h – Procissão luminosa

19h30 – Missa

*Haverá programação social todos os dias após as celebrações, com funcionamento de barraquinhas e apresentações musicais.

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

*A Matriz fica na Rua Abílio Bittar, 19 – Centro

Até 12 de junho – Trezena

19h30 – Missa

*A exceção será a quinta-feira de Corpus Christi (8), quando a celebração será às 17h.

**Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias após a Missa.

***Nos dias 10 e 11 haverá apresentação musical após a Missa.

Dia 4 de junho – Domingo

14h – Sorteio de prêmios no salão paroquial

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

10h – Carreata com a imagem de Santo Antônio pelas ruas da cidade

12h – Repicar dos sinos

14h30 – Leilão de bezerros

17h – Missa na Matriz seguida de procissão e bênção dos pães

*Após a Missa, haverá queima de fogos e leilão de assados.

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

*A Matriz fica na Rua Henrique Canedo, 17 – Centro

Até 12 de junho – Trezena

19h – Missa

*A exceção será o dia 10 de junho.

Dia 4 de junho – Domingo

14h – Sorteio de prêmios na Quadra do Minas

Dia 10 de junho – Sábado

Caravana das Santas Chagas (TV Evangelizar)

18h – Passeio das Santas Chagas, Terço das Santas Chagas e pregação, seguido de Missa e bênção do Santíssimo

21h – Show com Art & Louvor

Dia 11 de junho – Domingo

10h – Leilão de Gado (atrás do Minas)

12h – Venda de macarronada no refeitório paroquial

Dia 12 de junho – Segunda-feira

19h – Missa do Impossível com Padre Pierre

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

6h – Banda U.M.G.R.

9h – Missa Solene

12h – Almoço de Santo Antônio

18h – Procissão e Missa

*De 9 a 13 de junho, a programação social contará com apresentações musicais.

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

*A Matriz fica na Praça Santo Antônio, 102 – Centro

Até 12 de junho – Trezena

Até dia 7 de junho

19h – Missa

Dia 8 de junho – Quinta-feira – Dia de Corpus Christi

17h – Missa e procissão

Dia 9 de junho – Sexta-feira

17h – Procissão e Missa

19h – Leilão de prendas

Dia 10 de junho – Sábado

5h – Alvorada festiva com banda musical

17h – Procissão e Missa

20h – Leilão de prendas

Dia 11 de junho – Domingo

9h – Missa na Matriz

14h – Leilão de bezerros na Rua Castelo Branco

19h – Leilão de prendas

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

5h – Alvorada festiva com banda musical

9h – Missa da catequese

17h – Missa e procissão com a imagem do padroeiro pelas ruas da cidade

19h – Leilão de Prendas

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

*A Matriz fica na Rua Monsenhor Marciano, 30 – Centro

Até 12 de junho – Trezena

7h – Exposição do Santíssimo Sacramento no altar da Matriz

14h – Oração do Terço da Divina Misericórdia pela página oficial da paróquia no Facebook

19h – Missa com bênção dos pães

*Exceto no dia 8 de junho, dia de Corpus Christi, quando a celebração será 17h, e dia 10 de junho, quando será às 18h.

Dia 8 de junho – Quinta-feira – Dia de Corpus Christi

7h – Exposição do Santíssimo Sacramento no altar da Matriz

17h – Missa de Corpus Christi e trezena

19h – Show de prêmios na tenda da praça

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

9h – Missa com a Catequese

19h – Missa Solene

*A festa social acontecerá de 8 a 13 de junho, com funcionamento de barraquinhas, leilões e apresentações musicias.

Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas/MG)

*A Matriz fica na Praça Santo Antônio, 07 – Centro

Até 12 de junho – Trezena

19h – Missa

*Exceto no dia 8 de junho, Solenidade de Corpus Christi, quando a celebração será às 9h.

Dia 11 de junho – Domingo

16h – Show de prêmios no salão comunitário

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

11h – Missa

18h – Procissão com a imagem do padroeiro percorrendo as ruas do distrito, seguida de Missa campal em frente à Matriz

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias após Missas.

Igreja Santo Antônio – Aracitaba/MG (pertencente à Paróquia Nosso Senhor do Bonfim)

*A igreja fica na Praça Coronel Francisco Homem, s/nº – Centro

De 6 a 13 de junho – Novena

19h – Missa

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Procissão seguida de Missa

*Haverá bênção e distribuição de pãezinhos.

Igreja Santo Antônio – Bias Fortes/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Várzea de Santo Antônio

De 10 a 12 de junho – Tríduo

Dia 10 de junho – Sábado

16h – Missa

Dia 11 de junho – Domingo

13h30 - Apresentação da Banda Musical Padre Silveira (Bias Fortes)

14h – Missa

*Após a Missa haverá leilão de prendas.

Dia 12 de junho – Segunda-feira

17h – Missa

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

5h – Missa Solene, seguida de confraternização

14h – Missa Sertaneja, procissão e bênção e distribuição dos pães

*Após a Missa haverá leilão de prendas e leilão de gado.

19h – Queima da tradicional fogueira e show pirotécnico

*Haverá festa social de 10 a 13 de junho, com apresentações musicais.

Igreja Santo Antônio – Liberdade/MG (pertencente à Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento)

*A igreja fica na Rua Francisco Amaral Alves, 334 – Bairro Santo Antônio

Até 13 de junho – Trezena

19h – Trezena

Dia 9 de junho – Sexta-feira

19h – Bênção e abertura da festa social

20h – Música ao vivo

Dia 10 de junho – Sábado

13h – Tarde recreativa com as crianças

18h – Procissão com a imagem do padroeiro, seguida de Missa campal

20h30 – Acendimento da fogueira

21h – Quadrilha

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Missa, bênção dos pães e procissão

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja Santo Antônio – Mar de Espanha/MG

*A igreja fica na Praça Ignácio Ferreira Britto, 45 – Centro

De 10 a 12 de junho – Tríduo

Dia 10 de junho – Sábado

19h – Celebração com bênção da água e do sal

Dia 11 de junho – Domingo

18h30 – Missa com bênção da saúde e dos medicamentos

Dia 12 de junho – Segunda-feira

19h – Missa com bênção dos casais

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

15h - Missa com bênção dos pães

18h30 - Procissão saindo do Santuário Nossa Senhora das Mercês até a Igreja Santo Antônio, onde haverá Missa Festiva com bênção dos pães

Igreja Santo Antônio – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A igreja fica na Rua Carlos Alberto Raposo, 06 - Bairro Carlos Alberto

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Missa

Igreja Santo Antônio – Santa Rita de Jacutinga/MG (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A igreja fica na Rua Policiano de Lacerda, 09 – Bairro Santo Antônio

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Missa com distribuição dos pães

*Logo após, leilão de prendas

Dia 17 de junho – Sábado

18h30 - Missa seguida de Procissão

*Após a procissão, haverá leilão de prendas e funcionamento de barraquinhas.

Igreja Santo Antônio de Pádua – Santana do Garambéu/MG (pertencente à Paróquia Santa Ana)

*A igreja fica no Morro do Chapéu (Área Rural)

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

14h – Missa e bênção dos pães

Comunidade Santo Antônio – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A comunidade fica na Rua Frei Orlando, 316 – Bairro Santo Antônio

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Aos sábados e domingos

19h30 - De segunda a sexta-feira

Dia 10 de junho – Sábado

14h – Espaço Kids – brincadeiras e pula-pula para crianças

Dia 11 de junho – Domingo

17h – Carreata saindo da comunidade

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

18h – Procissão saindo da Rua Carlos de Paula, nº 1005

19h30 – Missa Solene com bênção e distribuição dos pães

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

**Haverá festa social nos dias 10, 11 e 13, com apresentações musicais após as missas.

Igreja Santo Antônio – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Miguel e Almas)

*A igreja fica na Rua Vigário José Raimundo, s/n° - Patrimônio dos Paivas (Área Rural)

De 10 a 12 de junho – Tríduo

Dia 10 de junho – Sábado

19h – Missa

*Após a celebração, haverá festival de brindes.

Dia 11 de junho - Domingo

16h30 – Procissão de Santo Antônio

17h – Missa festiva com bênção dos pães

*Após a celebração, haverá leilão de prendas.

Dia 12 de junho – Segunda-feira

19h – Missa

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Procissão luminosa seguida de Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Comunidade Santo Antônio – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A comunidade fica às margens da Rede Ferroviária (R.F.F.S.A) - Água Espraiada (Área Rural)

De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h - Missa

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Missa

Igreja Santo Antônio – São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia Sagrada Família)

*A igreja fica no Lar Ambrosina de Matos, cujo endereço é Rua Frederico Ozanam, 322 – Benetti

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

9h – Missa

Igreja Santo Antônio – São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia São João Nepomuceno)

*A igreja fica na Rua Edson Souza, s/nº - Bairro Santo Antônio

De 10 a 12 de junho – Tríduo

Dia 10 de junho – Sábado

18h30 – Missa

Dia 11 de junho – Domingo

19h – Celebração da palavra

Dia 12 de junho – Segunda-feira

19h – Missa

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

18h – Procissão saindo da Igreja do Rosário para a Igreja Santo Antônio, onde haverá Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja Santo Antônio – Simão Pereira/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica na Praça Santo Antônio, 07 – Centro

Dia 9 de junho – Sexta-feira

18h – Terço Mariano

Dia 10 de junho – Sábado

18h – Momento de Oração seguido de Missa

Dia 11 de junho – Domingo

9h – Missa

Dia 12 de junho – Segunda-feira

19h - Missa e acolhida do ícone de Maria Mãe da Igreja e relíquias dos Santos

Dia 13 de junho – Terça-feira – Dia de Santo Antônio

18h – Missa e procissão com Santo Antônio