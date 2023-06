No mês em que se comemora o amor, o espetáculo de dança “Entre Passos de Amar”, do Grupo de Pesquisa Girarte, chega com apresentação única ao Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, neste domingo (11), às 19h. Os ingressos estão à venda no link https://www.uniticket.com.br/eventos/entre-passos-de-amar e também presencialmente, sem taxa de conveniência, no espaço Zine Cultural (Praça Menelick de Carvalho, 150 - Centro, Juiz de Fora) e na portaria do Teatro no dia do evento. Esta apresentação abre a turnê nacional do espetáculo de dança “Entre Passos de Amar”, que segue pelas regiões Sudeste e Nordeste.

Uma celebração a todas as formas de amar, o espetáculo considera o amor em toda a sua grandeza, complexidade, simplicidade, nas formas filosófica, fisiológica, química... “Entre Passos de Amar” desconstrói ideias pré-fabricadas e, por meio da dança, apresenta esse sentimento como um universo único dentro de cada indivíduo. “Entre cada passo, no compasso do tempo que passa, diluímos nossas correntes racionais, seguimos por uma estrada de sentimentos e sensações, incitando cada espectador a pensar na sua própria forma de amar”, aponta Marcus Diego, diretor do espetáculo.

O elenco é composto pelos bailarinos Alan Resende, Fabiano Banna, Luana Martins, Kevin Candeias, Natália Barros, Marcus Diego e Tatiane Dias. A metodologia de trabalho do Girarte envolve um espaço amplo para discussões e colaborações coletivas, o que potencializa o processo de criação. Com a troca e os aprendizados, a pesquisa técnica e a estética diferenciada, a obra fica ainda mais rica. “Durante o processo de montagem trabalhamos com os sentimentos pessoais dos bailarinos, traduzindo em movimentos as diferentes percepções do amor e do amar, agregando a obra uma originalidade e sensibilidade única, que abre espaço para o espectador se identificar e vivenciar uma experiência maravilhosa, refletindo sobre suas próprias formas de amar”, completa Marcus.

O espetáculo de dança “Entre Passos de Amar” tem patrocínio do Grupo Bauminas e CBA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o apoio da Fundação Bauminas, Energisa, Polo Audiovisual da Zona da Mata Minas Gerais e Instituto Votorantim.

Grupo de Pesquisa Girarte

O Girarte é um grupo de pesquisa do interior mineiro que une projetos sociais e artísticos para promover cultura em diferentes lugares. De acordo com Marcus Diego, coordenador do projeto “o grande desafio e ao mesmo tempo grande diferencial é articular as duas vertentes distintas do trabalho cultural e artístico que realizamos: desenvolvendo um viés de impacto social e ao mesmo tempo fortalecendo o desenvolvimento artístico-profissional”, explica. Composto por artistas empreendedores, com formação e experiência oriundas de outros projetos sociais, o grupo atua desde 2014 em diversas ações para levar a arte até lugares onde manifestações artísticas do gênero não costumam chegar com facilidade. “Somos pessoas impactadas pela arte e projetos sociais, e hoje nos dedicamos a impactar”, afirma Marcus Diego.

O Projeto Girarte já beneficiou mais de 250 mil pessoas em diferentes estados brasileiros. Seu objetivo é fortalecer a Democratização Cultural, sempre alinhados com os “Objetivos de desenvolvimento sustentável” (ODS da ONU), somando esforços para concretização de um trabalho artístico de excelência, capaz de transcender questões estéticas, promovendo intercâmbios culturais e desenvolvimento social, além do diálogo entre arte e educação.