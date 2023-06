Com contação de histórias e montagem de varal de desenhos, a Rua de Brincar será realizada neste domingo (18) das 8h às 12h, embaixo do Viaduto Hélio Fádel Araújo, no Centro. As atividades serão promovidas pelos alunos de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (EmCasa).



O Rua de Brincar é uma iniciativa do Programa Boniteza, da Secretaria de Governo (SG). O objetivo é promover os espaços públicos para atividades culturais, esportivas e de lazer pela população. Aos domingos, na parte da manhã, as ruas contempladas pelo projeto ficam com o trânsito de veículos impedido, possibilitando assim a utilização das vias para atividades ao ar livre.