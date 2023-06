Dentro das comemorações dos 173 anos de Juiz de Fora, o evento “Vem para o Morro do Cristo”, ocupa o ponto turístico neste sábado (17) e no domingo (18). No sábado, a festa será realizada de 11h às 21h, e no domingo, de 11h às 20h. Haverá venda e consumo de cervejas e produtos artesanais especiais fabricados em Juiz de Fora, comidas locais, apresentações musicais e atrações para as crianças. Também estarão disponíveis barracas, mesas e cadeiras para os visitantes.



O evento conforme a Prefeitura, visa a proporcionar aos moradores e visitantes lazer, cultura, entretenimento e turismo, de forma gratuita. Além disso, tem a intenção de estudar as possibilidades de realização de eventos periódicos no local, visando democratizar o espaço e valorizá-lo, uma vez que se trata de um dos mais importantes cartões-postais da cidade. As atrações são para todos os públicos, contando com pintura facial, brinquedos, música, samba e DJ's. O evento terá, também, tradução em libras.



Haverá quatro marcas de chopes artesanais da região a venda no evento. O consumo de alimentos poderá ser realizado através dos foods trucks e das barracas dos representantes da APL do Queijo Minas, que estarão presentes no evento.



A ação está sendo organizado pela PJF através do grupo intersetorial que administra o Morro do Cristo, formado pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), Secretaria de Turismo (Setur), Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Secretaria de Fazenda (SF), Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) Defesa Civil e Secretaria de Obras (SO).