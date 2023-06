Com o intuito de mostrar a cara atual do Rock juiz-forano, o Festival O Dia do Rock realiza a sua segunda edição neste fim de semana, com apresentações gratuitas na Praça da Estação. A ideia é promover esse contato entre o público e as bandas da cena atual do gênero. A formação da programação contou com uma seleção em que bandas locais puderam se inscrever e passar por seleção.

A curadoria do Festival é assinada por Pedro Crivellari, que pontua a busca pela potencialidade do som produzido na região. A iniciativa conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Pedro ainda destaca que o mote da iniciativa é: "Rock como Resistência"



“É uma pequena ação, mas que movimenta diversas pautas importantes para a cultura, como o fomento da cena local, a promoção de representatividade e a democratização ao acesso a esse espaço de cultura”, ressalta Pedro Crivellari.

Confira a programação

Sábado (17) 16:00

16h30 - Insannica

18h - Traste

19h30 - Inoutside

21h - Pense

22h30 - Black Pantera



Domuingo (18)

12h30 - Luma Schiavon

14h - Bigdog Daddy

15h30 - Libertà

17h - Power Trip

18h30 - Martiataka + Venice



