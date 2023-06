Na próxima quarta-feira (28), 19hr, Juiz de Fora recebe como convidado do Sebrae Minas o coordenador da Rede Desafio 2030, do Pacto Global, e do HUB Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) MG, Rafael Tello. O evento gratuito e aberto ao público, acontece na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 900, Francisco Bernardino.

A finalidade da palestra é incentivar e conscientizar jovens, adultos e empresas sobre as questões estratégicas globais de sustentabilidade, desafios comuns relacionados aos objetivos do desenvolvimento de educação ambiental e estratégias para estimular a inovação.

O Fórum ESG

O Fórum ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), é uma iniciativa do Moinho que visa estimular o debate, a conexão, o compartilhamento de boas práticas ambientais, sociais e de governança entre as organizações da cidade e região com convidados das empresas parceiras: Ibiti Projeto, Instituto Vivart e Librar, Sebrae, Paraibuna Embalagens, Cesama, Inter Construtora, Nexa e Unimed.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO;

19h – Coffee & Conexões

19h30 – Apresentação Sebrae

19h45 – Palestra Rafael Tello

20h45 – Dúvidas e questionamentos

21h - Encerramento